Atlus veut savoir si vous aimeriez Persona, Etrian Odyssey et d’autres jeux passés sur votre commutateur

Chaque année, Atlus mène une enquête en ligne au Japon, et 2020 ne fait pas exception. La principale différence avec le sondage de cette année est qu’il a une question qui est fortement axée sur le Switch – plus précisément, que les fans de titres Atlus aimeraient voir venir sur la console hybride de Nintendo.

L’enquête est évidemment en japonais, mais Personal Central a aimablement traduit le morceau qui nous intéresse:

Si les jeux Atlus précédents (jeux pouvant être joués sur d’autres matériels, sans ajouter d’éléments supplémentaires) étaient portés sur la Nintendo Switch, voudriez-vous les jouer? Sélectionnez ci-dessous tous les titres que vous souhaitez jouer sur la Nintendo Switch.

Port de «Révélations: Persona»

Port de «Persona 2: péché innocent / punition éternelle»

Port de «Persona 3», «Persona 3 FES» et «Persona 3 Portable»

Port de «Persona 4» et «Persona 4 Golden»

Port de «Persona 5» et «Persona 5 Royal»

Port de «Shin Megami Tensei III: Nocturne»

Port de «Shin Megami Tensei IV»

Port de «Shin Megami Tensei IV: Apocalypse»

Port de la série «Digital Devil Saga: Avatar Tuner»

Port de “Devil Summoner: Soul Hackers”

Port de la série “Devil Summoner: Raidou Kuzunoha”

Port de la série «Etrian Odyssey»

Port de «13 Sentinelles: Aegis Rim»

Port de «Persona Q»

Port de «Catherine: Full Body»

Port de «Odin Sphere Leifthrasir»

Port de “Dragon’s Crown Pro”

Bien qu’une enquête de ce type ne signifie naturellement pas que l’un de ces titres arrive réellement sur Switch, il est intéressant qu’Atlus évalue au moins l’intérêt pour ses jeux au sein de la base de fans de Switch.

Quel jeu aimeriez-vous voir parmi ceux répertoriés sur Switch? Votez dans le sondage ci-dessous et laissez un commentaire si vous vous sentez particulièrement généreux.

.