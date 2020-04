Atooi explique le raisonnement derrière le changement de nom de l’atelier Wiggle de poulet

Après un Kickstarter réussi, Atooi a récemment décidé de changer le nom de sa prochaine version Switch, Atelier de poulet Wiggle. Il est maintenant officiellement connu sous le nom de Hatch Tales. À l’époque, le développeur a déclaré que c’était pour éviter la confusion des clients. Sur le site officiel d’Atooi, la raison de cette décision a été expliquée en détail par Jools Watsham.

J’essaie souvent de prendre du recul par rapport à nos projets et de les voir d’un point de vue extérieur. Je me demande: “Comment ce jeu pourrait-il apparaître pour un nouveau venu?” Les premières impressions sont incroyablement importantes avec les jeux. La première rencontre de nombreux joueurs avec un nouveau jeu est sur la boutique numérique, comme le Nintendo Switch eShop. La bannière eShop! La bannière eShop est si importante, et je ne pense pas que cela puisse être surestimé. Le travail d’une bannière eShop est de communiquer ce qu’est le jeu d’une manière passionnante et informative tout en essayant de se démarquer de la mer des autres bannières qui l’entourent, donc la seule question qui reste pour le client est: «Suis-je intéressé par cela? ” Cela ne devrait jamais laisser le joueur avec la question “Qu’est-ce que c’est?”