Atooi’s Delayed Switch Game Chicken Wiggle Workshop a été renommé Hatch Tales

Après avoir connu de faibles ventes sur la Nintendo 3DS, Poulet Wiggle a décidé de lui donner un autre coup sur le commutateur. Le Kickstarter officiel pour Atelier de poulet Wiggle a pris son envol sur Kickstarter en mars 2018 et a été financé en un mois, ce qui a suivi avec un retard plus tard dans l’année.

Bien qu’il n’y ait toujours pas de date de sortie, le dernier développement est que ce jeu a été renommé. Une récente mise à jour des bailleurs de fonds a confirmé qu’il serait désormais appelé Hatch Tales. Selon le développeur Atooi, le nom a été changé pour éviter toute confusion chez le client. Il a également estimé que le nom “ Chicken Wiggle Workshop ” pourrait ne pas vraiment clarifier le sujet du jeu.

Si vous n’avez jamais entendu parler de ce titre auparavant, voici de quoi il s’agit selon une description Kickstarter désormais obsolète:

Chicken Wiggle Workshop est un portage du jeu Nintendo 3DS, avec de nouvelles illustrations HD. Ne vous inquiétez pas des fans rétro, vous pourrez basculer entre les visuels HD et rétro! Et oui, tous les niveaux créés sur Nintendo 3DS seront jouables sur Nintendo Switch dans de superbes illustrations HD! “Workshop” a été ajouté au titre pour mettre en évidence l’éditeur de niveau fantastique et les outils de partage présentés au cœur du jeu.