AT&T suspend les plafonds de données Bullshit

Photo: Brett Sayles (pexels)

Les plafonds de données à large bande, qui n’existent que comme moyen pour les fournisseurs de télécommunications de vous évaluer sur les prix, sont des conneries de catégorie A. Comme le prouve le fait qu’AT & T a décidé aujourd’hui de les suspendre tous pour la durée de la pandémie de coronavirus.

Comme le rapporte VICE, AT&T est la première grande entreprise à prendre la décision de suspendre tous les plafonds de données à large bande, car ce qui pourrait être des millions d’Américains sont obligés de rester à la maison et … de télécharger un tas de jeux vidéo / regarder Netflix.

Donc, si vous avez regardé votre bibliothèque Steam et que vous vous demandez quoi télécharger et jouer ensuite pendant que vous êtes accroupi … vous pouvez maintenant tout télécharger et voir ce qui vous fait envie.

AT&T étant la seule grande entreprise à avoir annoncé une telle suspension, un groupe de sénateurs américains a écrit aux PDG de Sprint, T-Mobile et Comcast pour leur demander de faire de même.

Et n’oubliez pas, quand vient le temps de modifier les contrats: si ces entreprises peuvent «suspendre» les plafonds de données alors que le trafic sera à des niveaux record, cela prouve qu’elles n’en ont jamais eu besoin en premier lieu.

