Attendez, j’ai joué à Dragon Quest Builders 2 et je dois changer ma liste GOTY

J’ai fait une erreur. Le mois dernier, j’ai rédigé mes dix meilleurs matchs de 2019. Je m’en tiens toujours à cette liste. J’adore ces jeux et Control est toujours mon jeu préféré de l’année dernière. Mais la semaine dernière, j’ai commencé à jouer à Dragon Quest Builders 2 et je dois changer ma liste. J’ai besoin d’ajouter DQB2.

Écoutez, parfois vous vous occupez et vous remettez des choses. J’ai joué à beaucoup de jeux en 2019, mais j’ai également résisté à d’autres jeux pour diverses raisons. Par exemple, certains jeux semblaient trop gros et je n’avais pas assez de temps ou certains jeux semblaient tout simplement corrects et je ne voulais pas les acheter au prix fort. La principale raison pour laquelle j’ai retardé la lecture de DQB2 était sa taille. Mais finalement, après l’avoir récupéré sur Amazon avant la fin de l’année, j’ai décidé de lancer le jeu. Mieux vaut tard que jamais.

Après l’avoir joué pendant quelques heures, une pensée m’est venue à l’esprit. Ce jeu est-il vraiment bon? Je savais que les gens aimaient ce jeu et les critiques étaient positives, mais je ne m’attendais pas à ce qu’il clique avec moi aussi fort ou aussi vite qu’il l’a fait. Quelques heures de plus se sont écoulées et j’étais complètement dedans. Je construisais, je cultivais, je volais, j’étais émotionnellement investi dans un démon démoniaque et son histoire. Et j’étais en colère.

J’avais déjà rédigé une grande liste contenant mes 10 jeux préférés de 2019 et maintenant je jouais à un jeu qui devrait totalement figurer sur cette liste. (Oui, je sais que DQB2 est sorti en décembre 2018 au Japon, mais pour le reste d’entre nous, il n’est sorti qu’en 2019.)

Je ne peux pas revenir en arrière et modifier mon ancienne liste et introduire DQB2. Ce ne serait pas correct. Au lieu de cela, j’ai décidé d’écrire cet article de blog que vous lisez actuellement. Considérez cet article comme un patch pour ma liste originale de 2019. Si les studios de cinéma peuvent patcher des films alors qu’ils sont encore au cinéma, alors je peux patcher une liste GOTY dans quelques semaines dans une nouvelle année.

Si vous vous demandez quel jeu je supprimerais de cette liste et remplacerais par DQB2, ce serait Ape Out. J’aime beaucoup ce putain de jeu, mais je placerais les constructeurs dessus. Désolé singe d’Ape Out. Vous avez toujours la meilleure bande-son!

Beaucoup de gens ont déjà écrit pourquoi DQB2 est génial, donc je ne passerai pas trop de temps à en parler ici. Pour moi, le mélange d’artisanat et de construction de style Minecraft, avec un monde artisanal et des quêtes RPG est merveilleux. L’écriture est géniale et le jeu est tellement joli. C’est comme un petit film d’animation jouable et rempli de Slimes.

En 2020, je vais essayer de jouer plus de jeux en l’an 2020 au lieu de les pousser à l’année prochaine. Je vais surtout essayer de jouer à des jeux qui peuvent sembler trop gros ou pas tout à fait ce à quoi je joue habituellement, même si ce n’est que pour quelques heures. Je ne veux plus rater quelque chose d’aussi grand que DQB2.

.