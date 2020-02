Attendez, Nintendo envisage désormais de traverser les animaux: New Horizons Cloud Save Support

Mise à jour: Il semblerait que Nintendo ait changé d’avis concernant les sauvegardes dans le cloud, peut-être stimulé par la réaction plutôt négative à la nouvelle selon laquelle vous ne pouvez avoir qu’une seule console Island Island. La mise à jour suivante a été publiée sur le site de Japanese Animal Crossing: New Horizon (merci, Google Translate!):

Ce logiciel ne prend pas en charge le “Save Data Storage” de Nintendo Switch Online, mais en cas de panne, de perte ou de vol de la Nintendo Switch [console], nous envisageons une fonction pour sauvegarder les données de sauvegarde. L’utilisation de cette fonction est limitée aux abonnés Nintendo Switch Online. Le temps de correspondance est indécis. Nous vous informerons dès que le temps sera décidé.

Histoire originale [Mon 17th Jun, 2019 15:00 BST]: Animal Crossing: New Horizons a finalement été dévoilé lors de l’E3 Direct de Nintendo la semaine dernière, donnant aux fans de la série de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle est qu’elle a l’air toujours aussi délicieuse, les débats se déroulant cette fois sur une île déserte; la mauvaise nouvelle est que le jeu a été légèrement retardé jusqu’en mars 2020.

La bonne et la mauvaise tendance se poursuivent, car nous avons maintenant plus d’informations sur certaines des fonctionnalités du jeu. Le directeur du jeu, Aya Kyogoku, et le producteur, Higashi Nogami, ont récemment rencontré le distributeur français Gamekult pour parler de ce nouveau jeu et de ce à quoi les joueurs peuvent s’attendre, avec des sujets tels que les sauvegardes dans le cloud et le support amiibo.

Lorsqu’on lui a demandé comment le jeu utiliserait la fonctionnalité de sauvegarde dans le cloud offerte sur Switch, Nogami a partagé ce qui suit (traduction par Miketendo64):

“New Horizons ne sera pas compatible avec les sauvegardes cloud pour éviter de manipuler le temps, qui reste l’un des concepts fondateurs de la série.”

Oui, le jeu ne comportera pas de sauvegardes dans le cloud, ce qui signifie – si vous perdez votre console Switch – vos centaines d’heures de temps de jeu Animal Crossing seront perdues en un clin d’œil. Le raisonnement est logique, bien sûr, mais nous sommes sûrs que les fans seront plutôt préoccupés par les nouvelles.

Chaque nuage a vraiment une doublure argentée (ahem), car l’interview a également suggéré que nous verrons des fonctionnalités amiibo présentes dans le jeu – une excellente nouvelle si vous avez un jeu complet de cartes juste assis à la maison.

Pouvez-vous confirmer que Animal Crossing: New Horizons sera compatible avec la gamme amiibo?

Kyogoku: Compte tenu du nombre de cartes et de chiffres disponibles, nous pensons évidemment que New Horizons sera compatible avec amiibo, mais je ne peux pas vous en dire plus sur cette compatibilité à ce stade de développement.

L’absence de support de sauvegarde cloud vous inquiète? Préférez-vous que la fonctionnalité soit implémentée, indépendamment des problèmes de manipulation du temps? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

