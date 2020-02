Attendez-vous à plus de remasters Activision plus tard cette année

Il semble qu’Activision ait l’intention de publier encore plus de remasters et de réimaginations de jeux classiques de son catalogue. Dans le cadre du rapport sur les résultats de la société publié aujourd’hui, le PDG d’Activision Blizzard, Bobby Kotick, a confirmé que nous pouvions nous attendre à ce que d’autres soient annoncés plus tard cette année.

Les jeux que la société cherche à donner au traitement remasterisé restent incertains. Cependant, Activision a manifesté son intérêt pour les remasters depuis un certain temps maintenant, ce qui ne devrait pas surprendre étant donné le succès critique et financier des versions précédentes, comme Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy et le dernier Crash Team Racing: Alimenté au nitro. Bien que nous puissions obtenir un remasterisation d’une autre propriété Activision bien connue, la société a clairement indiqué qu’elle n’hésitait pas non plus à investir dans de nouveaux jeux au sein de ses franchises les plus récemment remasterisées.

“Lorsque vous regardez notre bibliothèque IP, nous pensons qu’il y a beaucoup d’IP là-dedans que les fans voudront à nouveau expérimenter”, a déclaré Kotick lors d’un appel aux investisseurs d’août 2019. “Je dirais que restez à l’écoute pour certaines annonces futures, mais juste au-delà des remasters purs, il y a aussi beaucoup d’opportunités maintenant pour innover et penser à du contenu totalement nouveau dans ces IPs.”

Les nouveaux remasters n’ont encapsulé qu’une partie de la discussion lors du dernier appel aux investisseurs d’Activision. Parmi les détails les plus notables, citons la confirmation du nouveau Call of Duty de cette année et la façon dont Call of Duty: Modern Warfare se vend plus que Call of Duty: Black Ops 4.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Crash Team Racing: Vidéo de révision rapide alimentée au nitro

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.