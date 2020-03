Attention! Demain, il y aura de la maintenance sur les serveurs Nintendo

Utilisez-vous des services en ligne sur Nintendo Switch, Nintendo Wii U ou Nintendo 3DS? Si vous avez répondu oui, nous vous invitons à faire attention à cette actualité. Ce qui se passe, c’est qu’il y aura de la maintenance sur les serveurs Nintendo.

Dans une publication sur son site officiel, Nintendo a annoncé que demain il y aurait de la maintenance sur ses serveurs. Ce processus aura lieu à partir de 14h00, heure de Mexico, à 18h00 de la même heure.

Il convient de mentionner que ces tâches de maintenance seront étendues à la Nintendo Wii U, la Nintendo 3DS et la Nintendo Switch.

Comment les travaux de maintenance de Nintendo affecteront-ils?

La raison pour laquelle nous vous informons de la maintenance sur les serveurs Nintendo est que, comme vous l’imaginez, cela aura un impact sur votre expérience en ligne.

Dans le cas de Nintendo Switch, cela ne devrait affecter que les téléchargements de jeux. Alors, programmez vos activités pour ne pas avoir à télécharger quoi que ce soit à partir de l’eShop dans cette fenêtre de temps.

En revanche, dans le cas de la Nintendo Wii U et de la Nintendo 3DS, vous ne pourrez pas modifier les données de contrôle parental ou utiliser les cartes de crédit dans l’Eshop. Vous ne pourrez pas non plus accéder à l’eShop pour télécharger des jeux.

Et vous, aviez-vous l’intention de télécharger un jeu pendant cette période? Dites-le nous dans les commentaires

.