Attention! Les personnages One Piece ont un message sur la quarantaine

La pandémie de coronavirus continue de se propager dans différentes parties du monde et les efforts se poursuivent pour réduire les infections qui ont malheureusement coûté des milliers de vies ces dernières semaines. Comme source de motivation, certains membres de l’industrie du divertissement ont utilisé leurs adresses IP pour envoyer des messages aux fans et en profiter pour rendre compte des mesures à prendre ces jours-ci. Cette fois, c’était au tour des personnages de One Piece.

Au milieu de la quarantaine COVID-19, les producteurs de l’anime One Piece ont envoyé un message aux fans à travers l’équipage dirigé par Monkey D.Luffy, protagoniste de cette aventure. Précisément, celui qui cherche à être le roi des pirates, était chargé de commencer par le message pour demander aux fans d’être très prudents pendant ces jours et de mettre en pratique les mesures nécessaires pour éviter la contagion.

Les membres de l’équipage se sont joints à la cause et ont demandé aux fans de se laver les mains plus fréquemment, de rester à la maison et de bien se reposer la nuit.

Les chapeaux de paille ont un message pour vous! Restez en sécurité et en bonne santé là-bas, nakama ❤️ pic.twitter.com/dRvs9WgNwS

– One Piece (@OnePieceAnime) 7 avril 2020

