Attention! Marcus Fenix ​​a un message contre le coronavirus

Le Mexique vient d’entrer dans une phase de quarantaine en raison de l’épidémie de coronavirus survenue il y a quelques mois et pendant ces jours, diverses mesures restrictives concernant l’interaction sociale seront appliquées. La demande des autorités est que, dans la mesure du possible, les citoyens ne quittent pas la maison plus que dans les cas nécessaires et c’est pourquoi pour sensibiliser, certains acteurs ont utilisé les personnages qu’ils donnent vie pour envoyer un message . Aujourd’hui, le tour de l’héroïque Marcus Fenix, de Gears of War.

Il y a quelques instants, Sebastián Llapur, acteur d’origine argentine et de nationalité mexicaine, a publié sur son compte Twitter officiel un message au nom de Marcus Fenix, le héros qui a combattu le criquet et toutes les menaces de Gears of War. Jouant le personnage emblématique de Microsoft, Llapur a appelé les fans à rester à la maison dans un discours émotionnel dans lequel Marcus Fenix ​​rapporte sa victoire sur l’ennemi, en l’occurrence le coronavirus, grâce aux mesures prises par tous.

un message du sergent pour remonter le moral! #QuedateEnCasa pic.twitter.com/UaQdDWYI3Z

– Sebastian Llapur (@seballapur) 23 mars 2020

Les jeux vidéo, comme d’autres formes de divertissement, ne sont pas étrangers à la situation des coronavirus et depuis ses tranchées, certains membres ont envoyé des messages de soutien. Tel est le cas des acteurs qui donnent vie à Goku et Frieza dans Dragon Ball.

