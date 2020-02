Attention, Ubisoft – Witcher Studio CD Projekt est après votre couronne

© CD Projekt

Witcher 3 studio CD Projekt est désormais la deuxième société de jeux vidéo en Europe, selon sa dernière évaluation sur le marché.

Il était évalué à 6,8 milliards de dollars il y a environ un mois, mais ce chiffre est passé à 8 milliards de dollars depuis lors, en grande partie grâce aux incroyables performances commerciales de Witcher 3 sur Switch et Steam, ainsi qu’à la notoriété de la marque Witcher. à des niveaux jamais vus par la populaire série d’action en direct de Netflix.

La libération imminente de Cyberpunk 2077 – qui devrait être l’un des plus grands jeux de 2020 – pourrait également avoir contribué à la hausse soudaine de la valeur de l’entreprise. Tout cela signifie que la firme polonaise est deuxième derrière le géant français Ubisoft en termes de valeur financière – Ubisoft est actuellement évalué à environ 9,6 milliards de dollars.

Ce qui rend cette croissance encore plus remarquable, c’est que la société n’a pas publié autant de titres qu’Ubisoft. Fondé en 1994, CD Projekt n’a publié que sept jeux: The Witcher, The Witcher 2: Assassins of Kings, The Witcher Adventure Game, The Witcher Battle Arena, The Witcher 3: Wild Hunt, Gwent: The Witcher Card Game et Thronebreaker: The Witcher Tales.

Comme vous pouvez le voir, l’activité de CD Projekt est actuellement basée sur ses adaptations de la série Witcher d’Andrzej Sapkowski, et il reste à voir si Cyberpunk 2077 – lui-même basé sur une propriété existante, à savoir le Cyberpunk 2020 système de table créé par Mike Pondsmith – a les mêmes jambes que la franchise fantastique épique.

Pourtant, bien qu’elle ait déclaré qu’elle s’éloignerait de Geralt dans le passé, la société a récemment signé un nouvel accord avec Sapkowski, ce qui suggère que nous verrons plus de jeux Witcher à l’avenir. Les bons moments sont là pour rester, semble-t-il.

.