Attention! Une erreur dans Pokémon HOME pourrait emporter des créatures

Aucune plate-forme numérique n’est exempte de défauts et lorsque Nintendo a annoncé Pokémon HOME, il était connu que l’initiative était très importante car son objectif serait de concentrer tout ce que les joueurs ont réalisé au cours des livraisons récentes et même des années auparavant. On sait que le système lui-même est complexe et, comme cela s’est produit depuis les premiers versements de la franchise, il est possible qu’un transfert génère des erreurs. Eh bien, il semble qu’une telle situation, bien qu’avec des conséquences plus graves, se produit dans le service.

Selon le rapport de l’utilisateur Twitter spécialisé dans Pokémon, @mattyoukhana_, après la récente maintenance que Pokémon HOME a reçue, il a détecté un échec important qui lui a coûté la perte d’une de ses créatures. Selon les informations, tout est né après le transfert d’une Nincada à Pokémon HOME, un acte qui a généré un identifiant spécifique pour la créature. De là, le processus a continué à l’emmener vers Pokémon Sword & Shield, à la faire évoluer vers Ninjask et à partir de ses restes créer le Pokémon de type fantôme Shedinja, ayant un trou vide au préalable pour placer également cette dernière créature.

Jusqu’à présent, tout semblait bien se passer, mais en essayant d’entrer dans Ninjask et Shedinja, le système Pokémon HOME est entré en conflit sur l’ID attribué initialement pour Nincada, ce qui a finalement fait disparaître Ninjask.

Une confirmation supplémentaire sur toute cette affaire Nincada.

L’image 1 est une Nincada que j’ai éclos en épée.

L’image 2 est la même Nincada après avoir déposé dans HOME pour avoir un HOME Tracker assigné.

L’image 3 est à la fois le Ninjask et le Shedinja que j’ai obtenus après avoir évolué Nincada. Trackers identiques! pic.twitter.com/zn31ZxaDrH

– Matt (@mattyoukhana_) 25 février 2020

Jusqu’à présent, il n’y a pas de déclaration officielle de Nintendo ou de The Pokémon Company, mais les joueurs réagissent déjà avec inquiétude à cette situation apparente car ils pensent que le système pourrait considérer qu’ils clonent des créatures alors que ce n’est pas le cas.

N’oubliez pas que dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à Pokémon HOME, un service qui vient de commencer ses opérations, bien qu’il ait provoqué des opinions divergentes.

