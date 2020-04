Attention! Vous serez banni si vous profitez du récent bug Pokémon Sword & Shield

Chaque environnement en ligne est susceptible d’erreurs et il y a des moments où celles-ci peuvent être exploitées pour obtenir une sorte d’avantage ou de bénéfice. Récemment, la scène compétitive de Pokémon Sword & Shield a connu une certaine tension pour un exploit qui permet aux joueurs de manipuler leurs scores de victoire et de perte en se déconnectant juste avant de perdre un duel. Comme prévu après la vague de critiques, The Pokémon Company a pris des mesures à ce sujet.

Après le désagrément causé par la récente erreur de Pokémon Sword & Shield dans son expérience de la compétition, The Pokémon Company a pris connaissance de la situation et, grâce à une déclaration publiée sur le site officiel de support Pokémon, il y aurait des sanctions importantes pour ceux qui profitent de cette vulnérabilité. À cet égard, la société a noté ce qui suit: “Nous pouvons confirmer que plusieurs joueurs se sont déconnectés d’Internet pour manipuler leurs records de victoire / défaite dans les batailles et les tournois en ligne. A partir de maintenant, si nous déterminons que les joueurs abusent de cette erreur Pour votre propre bénéfice dans les batailles et tournois en ligne, nous n’hésiterons pas à interdire temporairement ou même définitivement aux joueurs l’accès au jeu en ligne dans Pokémon Sword & Shield. “

Ainsi, il semble que dans le cas où les journaux d’expérience en ligne reflètent une activité inhabituelle liée à cet exploit – parce que vous pouvez perdre la connexion pour diverses raisons – une enquête sera lancée qui, si vous vérifiez l’utilisation pour en profiter, entraînera une punition sévère contre le joueur.

Pokémon Sword & Shield est disponible sur Nintendo Switch et sur ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à cet épisode, ainsi que notre critique écrite.

