Au cas où vous auriez des problèmes à voir l’écran de votre commutateur

Capture d’écran: ElecomKotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Pour en revenir au Game Boy d’origine, il y a eu des périphériques comme le Booster Boy ou le Light Boy pour aider les joueurs à voir l’écran. L’écran du Switch est plus lumineux et a des couleurs plus vives, mais au cas où vous auriez du mal à le voir, vous serez heureux d’apprendre que l’aide est arrivée.

Le fabricant de périphériques japonais Elecom vient de ce qui est surnommé “Grand miroir pour Nintendo Switch / Nintendo Switch Lite”. Il peut agrandir l’écran deux à trois fois, selon la distance du bras extensible.

Comme le souligne Elecom, c’est à quel point l’écran peut être agrandi!

Il n’y a pas de lumière intégrée comme avec le Light Boy, mais l’écran du Switch est si lumineux que cela n’aurait pas d’importance.

Son prix est de 1 780 yens (16,45 $).

.