Au Japon, ils ont fait un lit pour les joueurs et vous ne voudrez plus vous en lever

Admettez-le, à plusieurs reprises, vous avez eu des journées de jeu de marathon où vous vous couchez à votre bureau et ne faites pas grand-chose de plus. Pour vous éviter une de ces étapes, au Japon, ils ont fabriqué une caméra pour les joueurs que vous ne voudrez jamais arrêter.

Il s’agit d’un nouveau projet ambitieux de Bauhutte, une entreprise dédiée à la création de différents types de bureaux pour les plus exigeants. C’est un bureau intégré à un lit, vous aurez donc votre console, votre PC et vos écrans à quelques centimètres de vous dès votre réveil.

Gardez à l’esprit qu’il s’agit du produit Bauhutte, il s’agit en fait d’une série de meubles qui sont compatibles avec n’importe quel lit et matelas de la taille appropriée. Parmi eux, vous trouverez différents meubles et supports pour mettre des accessoires pour casques, claviers, commandes et même de la nourriture.

Un élément intéressant est que le bureau qui fait partie de cet ensemble prend en charge 2 moniteurs. De cette façon, vous pouvez en profiter pour utiliser votre PC et une console en même temps ou simplement pour voir quelque chose pendant que vous jouez.

Vous pouvez jeter un œil au lit des joueurs ci-dessous:

Comme vous l’avez vu, c’est un ensemble de meubles qui comprend tout ce qu’un joueur peut souhaiter pour une longue session de jeu. Bien sûr, gardez à l’esprit que vous n’aurez pas à inclure de salle de bain. Nous vous rappelons également qu’il est recommandé de faire une pause toutes les heures pour vous lever et étirer vos muscles.

Maintenant, le lit des joueurs n’est pas le seul produit que Bauhutte a à vendre. En fait, il dispose d’un grand nombre de bureaux. Vous pouvez les voir si vous cliquez ici.

Qu’avez-vous pensé du lit des joueurs? Pouvez-vous imaginer avoir quelque chose comme ça? Dites-le nous dans les commentaires.

.