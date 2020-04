Au Japon, ils vendent des pastilles pour la gorge sous forme d’encens de Pokémon GO

Si vous avez toujours rêvé d’avoir des produits Pokémon GO uniques, sachez qu’au Japon, ils auront quelque chose qui attirera votre attention. Ce qui se passe, c’est que bientôt des pastilles pour la gorge seront proposées dont l’emballage se présente sous forme d’encens de Pokémon GO.

Comme le rapporte GONintenedo, The Pokémon Company s’est associée à e-ma pour lancer un produit insoupçonné. Ce sont des paquets de pastilles pour la gorge qui viendront dans un plastique qui a la même apparence qu’un encens Pokémon GO.

Ces pilules devraient être mises en vente à partir du 2 mai 2020 et peuvent être trouvées dans les magasins japonais et au Pokémon Center. Il est à noter qu’ils seront offerts en échange de 1620 JPY (environ 15 USD au taux de change actuel).

Vous pouvez voir ce produit ci-dessous:

Qu’as-tu pensé Souhaitez-vous avoir un de ces produits? Dites-le nous dans les commentaires.

Qu’est-ce que l’encens dans Pokémon GO?

Au cas où vous ne le sauriez pas, l’encens est un consommable dans Pokémon GO. C’est un produit que vous pouvez utiliser pour augmenter le taux d’apparition de Pokémon près de chez vous. De cette façon, vous pouvez obtenir plus de créatures lorsque vous décidez d’avoir une longue session de Pokémon GO.

Comme vous pouvez l’imaginer, ce qui précède en fait l’un des objets les plus utilisés et les plus populaires de tous les Pokémon GO. Il est donc facile de voir pourquoi ils ont choisi de créer ce produit.

Pokémon GO est disponible pour les appareils iOS et Android. Vous pouvez en savoir plus sur ce jeu mobile populaire en cliquant ici.

.