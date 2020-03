Au Japon, la Nintendo Switch a vendu plus d’unités que la Wii

La semaine dernière a été un grand succès pour Nintendo au Japon. Grâce à la sortie d’Animal Crossing: New Horizons, des ventes Nintendo Switch, combinant les versions régulière et Lite, ils ont atteint 392576 unités, un montant qui dépasse même le lancement original de la console en 2017. De cette façon, cette console a réussi à dépasser la Wii dans les ventes sur ce territoire.

En son temps, la Wii a réussi à vendre plus de 12,75 millions d’unités au Japon. Au total, cette console a réussi à déplacer plus de 101 millions d’unités à travers le monde. Bien que nous doutions que le commutateur dépassera ce montant dans un proche avenir, au Japon, il est déjà en tête avec 12 801 222 millions d’unités.

En seulement trois ans, Le Switch et toutes ses variantes ont réussi à surpasser la Wii dans les ventes au Japon, ce qui est logique compte tenu de la portabilité. offert par le nouveau matériel Nintendo. Cependant, le Switch a encore un long chemin à parcourir pour devenir la console la plus réussie du Great N. Aux États-Unis seulement, la Wii a vendu plus de 48 millions d’unités, et les ventes totales du Switch ne dépassent que 52 millions. unités dans le monde.

En parlant de Nintendo Switch, grâce à une application pour appareils Android, vous pouvez utiliser votre téléphone portable comme s’il s’agissait d’un Joy-Con.

Via: Gematsu

