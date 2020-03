Au Japon, les joueurs de Animal Crossing créent des tenues personnalisées incroyables

Dans le monde entier. la créativité alimentée par Animal Crossing continue d’impressionner alors que les joueurs fabriquent toutes sortes de vêtements personnalisés. En particulier, les fans au Japon fabriquent d’excellentes tenues.

Comme avec Animal Crossing: New Leaf, les joueurs peuvent recréer de vrais fils avec les outils de conception personnalisés dans le jeu. Dans New Horizons, ils peuvent soit importer de vieilles tenues via un code QR, soit télécharger et télécharger des vêtements via le kiosque derrière la boutique de couture d’Able Sister. La façon dont les gens utilisent les outils de conception en jeu est incroyable.

Que diriez-vous de certaines tenues Gucci?

Mais ce n’est pas tout le monde qui fait. Oh non, ce n’est pas tout. Par exemple, consultez ces kimono.

Cette robe en tricot, entre autres comme …

Un chapeau à crêpes.

Tenues de bonne.

Une tenue Monster Energy.

Un chapeau jello.

Un kimono à manches longues.

Robes de Minnie Mouse.

Vêtements Asahi Beer.

Robes Sailor Moon.

Un chapeau de cheesecake.

Tenues de femme de chambre classiques.

Vêtements Hatsune Miku.

Fils sur le thème de Harry Potter.

Des trucs suprêmes.

Un chapeau de pudding.

Vêtements Jojo’s Bizarre Adventure.

Vêtements chu-hai en conserve de marque Strong Zero.

La tenue de Yuna de Final Fantasy X.

Attrapez-les tous!

