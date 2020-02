Au Japon, les pré-commandes de Animal Crossing Switch sont retardées en raison d’un coronavirus

Image: Nintendo Kotaku EastEast est votre tranche de culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

Les précommandes pour ce magnifique matériel Switch sur le thème Animal Crossing et l’étui de transport correspondant ont été déplacées du 8 février à TBA.

Comme indiqué précédemment, le Coronavirus a eu un impact sur la chaîne d’approvisionnement de Nintendo, affectant la production et l’expédition de Switch pour le Japon. On ne sait pas comment la pandémie affectera les ventes de matériel Switch en dehors du Japon, et Kotaku suit avec Nintendo of America.

Au moment d’écrire ces lignes, Nintendo n’a pas encore annoncé de date ferme quant à la reprise des précommandes au Japon pour Animal Crossing Switch et ses périphériques. L’Animal Crossing Switch devait à l’origine être mis en vente le 20 mars au Japon.



Pré-commandes pour Animal Crossing: New Horizons, à la fois au détail et numérique, restent sur la bonne voie au Japon et ne sont pas affectés.

