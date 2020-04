Au lieu de fermer, un détaillant de jeux vidéo fournit aux employés des conseils de «sécurité» sur le coronavirus Bullshit

Au lieu de fournir aux magasins des fournitures sanitaires adéquates (ou de les fermer tout de suite) en réponse à la pandémie de Covid-19, la société Game X Change a estimé qu’il était préférable d’envoyer aux employés ce qui équivalait à une chaîne de courrier électronique pleine de fausses tactiques de prévention. Leurs conseils incluent le gargarisme du vinaigre, boire beaucoup d’eau (pour «neutraliser» le virus dans l’estomac, vous voyez), et utiliser la lumière du soleil pour l’enlever des vêtements, qui sont toutes des pratiques qui ont été complètement démystifiées par les professionnels de la santé.

Les employés de Game X Change ont parlé à Kotaku la semaine dernière de leurs inquiétudes quant à la manière dont l’entreprise gère la pandémie de covid-19 en cours causée par une nouvelle souche de coronavirus. Les travailleurs ont déclaré que le détaillant régional de jeux vidéo, qui exploite plus de 100 sites dans le sud-est des États-Unis, est resté ouvert malgré les autorités locales appelant à la fermeture d’entreprises non essentielles. Game X Change n’a pas non plus fourni aux magasins les fournitures nécessaires pour protéger la santé de ses employés et de ses clients.

Dans un e-mail envoyé mardi au personnel de Game X Change et fourni à Kotaku par des employés qui souhaitent rester anonymes, la vice-présidente des opérations de vente au détail, Mindy Kent, partage une liste de garanties contre les coronavirus qui, selon elle, lui a été fournie par une infirmière autorisée à Louisiane. (Kent n’a pas encore répondu à la demande de commentaires de Kotaku.) Bien qu’il comprenne quelques instructions de bon sens, comme conseiller aux travailleurs de se frotter les mains pendant 20 secondes pour tuer le virus, la plupart des affirmations formulées dans l’e-mail sont complètement sans fondement.

“Prenez une gorgée d’eau tiède toutes les 20 minutes avant JC [sic] cela garde votre bouche humide et lave tout virus qui est entré dans votre bouche dans votre estomac où vos sucs gastriques le neutraliseront avant qu’il ne puisse atteindre les poumons », lit un conseil. Cela a été démystifié la semaine dernière par le Dr Faheem Younus, chef des maladies infectieuses à l’Université du Maryland.

“Se gargariser avec une eau antiseptique et tiède comme du vinaigre ou du sel ou du citron si possible tous les jours”, précise un autre. L’Organisation mondiale de la santé et l’Université Johns Hopkins l’ont qualifié de mythe.

«Si vous ne pouvez pas laver vos vêtements quotidiennement, accrochez-les au soleil, ce qui contribue également à neutraliser le virus», poursuit la liste. Encore une fois, l’Organisation mondiale de la santé dit que ce sont des conneries, bien qu’avec un peu plus de tact que moi.

«Essayez d’éviter de manger et de boire des choses froides», explique une quatrième directive, mais la Harvard Medical School prévient qu’il s’agit simplement de plus de désinformation.

“Les experts suggèrent de faire cette simple vérification chaque matin: inspirez profondément et retenez votre souffle pendant 10 secondes”, conclut l’e-mail. «Si cela peut se faire sans tousser, sans difficulté, cela montre qu’il n’y a pas de fibrose pulmonaire, indiquant l’absence d’infection. Il est recommandé d’effectuer ce contrôle tous les matins pour aider à détecter l’infection. »

Comme tous les autres conseils erronés, cela peut être facilement réfuté avec une simple recherche Google. Le Dr Thomas Nash, spécialiste des maladies infectieuses au New York Presbyterian Hospital, a déclaré à . que cet autocontrôle n’exclut pas la présence de covid-19. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les porteurs asymptomatiques du virus peuvent toujours être contagieux, ce qui rend cette rumeur particulière très dangereuse si quelqu’un devait, par exemple, continuer à travailler simplement parce qu’il pouvait retenir son souffle pendant 10 secondes.

Le lendemain de la publication de l’histoire originale de Kotaku sur la réponse de Game X Change à la pandémie de Covid-19, un employé a pris la décision d’envoyer au propriétaire Grant Wetherill un long message anonyme le priant de prendre davantage de mesures. L’e-mail, que Kotaku a acquis, décrit la gravité de la situation avec des statistiques sur les taux d’infection et de mortalité dans les États où Game X Change est présent, comme la Louisiane, le Texas, l’Arkansas et le Mississippi.

«Certains de vos employés ont des familles à la maison dont ils doivent s’inquiéter», indique l’e-mail anonyme. «Ils peuvent déjà avoir des enfants à risque de maladie, certains ont des nourrissons en route, et certains d’entre nous ont même personnellement ou savent [sic] une personne proche atteinte de troubles auto-immunes, qui sont des personnes extrêmement susceptibles de contracter le virus COVID-19. C’est presque une fatalité garantie. Est-ce quelque chose que vous tolérez? Juste pour que le magasin gagne quelques dollars supplémentaires à la fin de la journée? “

La réponse de Wetherill à cet employé, fournie à Kotaku par d’autres employés de Game X Change, semblait plus préoccupée par le ton de l’e-mail d’origine et l’anonymat de son expéditeur que par le soutien que ses employés recherchaient si désespérément. Wetherill n’a pas répondu à la demande de commentaires de Kotaku.

“Je ne peux rien faire pour répondre à vos préoccupations si je ne sais pas avec qui je parle”, répond Wetherill. «Je peux dire qui que vous soyez que je passe beaucoup de temps dans mes magasins. Même si j’ai la maladie de Parkinson et l’asthme. De plus, j’ai 56 ans. Alors ne me donne pas de cours sur le risque. Je suis ici si tu veux être un adulte et me parler. “

La pandémie de Covid-19 a illustré ce qui était déjà la réalité de la classe ouvrière aux États-Unis: sa seule fonction est de graisser les roues du capital. Il s’agit d’une parodie intenable qui a été normalisée. Mais maintenant, avec une maladie mortelle qui souffle dans le cou des travailleurs à chaque fois qu’ils arrivent, le leadership de Game X Change montre à la fois une ignorance de la situation et un mépris apparent pour les personnes qui rendent réellement leur entreprise rentable.

J’ai entendu des rumeurs selon lesquelles les emplacements de Game X Change au Texas pourraient fermer dès demain, mais quels types de dégâts ont-ils déjà potentiellement causés en restant ouverts ces dernières semaines? Et pourquoi a-t-il fallu tant de pression pour que le leadership fasse enfin la bonne chose, en supposant que les magasins ferment effectivement? Apparemment, l’opportunité de tirer quelques dollars de plus sur un effectif effrayé et implorant un peu d’empathie était trop difficile à résister.

