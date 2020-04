Au milieu de 2020, les développeurs continuent de publier des jeux pour PS Vita

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

20/04/2020 17:14

Saviez-vous que presque chaque semaine, PS Vita continuer à avoir de nouveaux jeux? Sony Peut-être qu’il a complètement abandonné la console il y a des années, mais certains petits studios la soutiennent toujours au milieu de 2020, un exploit impressionnant pour une console qui n’a vendu que 16 millions d’unités. Beaucoup de ces nouveaux titres sont également disponibles sur Playstation 4, mais c’est un bon geste qu’ils vous donnent une raison de les lire au format portable.

Parmi les versions les plus récentes figure Rush rover, un jeu de tir qui, bien qu’il n’offre pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités, vous divertira sûrement pendant un certain temps. Nous avons également un défilement latéral appelé Random Heroes: Gold Edition, un jeu de plateforme très simple avec plusieurs protagonistes.

S’il est vrai qu’aucun de ces titres n’est révolutionnaire, il est toujours bon de savoir que la communauté indie continue de soutenir la PS Vita. Ils sontet a tellement abandonné cette console que même seule Boutique Playstation La page de lancement n’est plus mise à jour, donc pour rechercher l’un de ces titres, vous devrez le faire via le site Web de la boutique.

Source: Boutique Playstation

Profitez du nouveau manga Dragon Ball Super totalement gratuit

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon

.