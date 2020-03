Au milieu de la contingence des coronavirus, Steam bat un nouveau record d’utilisateur

Il y a quelques jours à peine, nous vous avons informé du grand nombre d’utilisateurs simultanés de Steam, qui avaient battu leur précédent record. Eh bien, apparemment, les mesures de prévention autour du coronavirus (COVID-19) ont un impact positif sur Steam, car juste au début de cette pandémie et après avoir émis des recommandations pour rester à la maison, Steam a de nouveau dépassé sa marque de utilisateurs simultanés.

Toujours à travers les statistiques Steam, il a été enregistré que la plate-forme a battu son record d’utilisateurs simultanés qu’elle avait enregistré il y a quelques heures, le samedi 14 mars, la marque qu’elle avait atteinte ce jour-là a été dépassée presque 1 jour plus tard le dimanche 15 Mars, vers 8 h 00, a enregistré plus de 20 millions d’utilisateurs simultanés, ce qui est sans précédent sur cette plate-forme.

Au cas où vous l’auriez manqué: Counter-Strike a réussi à dépasser le million de joueurs simultanés pour la première fois.

Au total, 20 313 476 utilisateurs étaient sur Steam à ce moment-là. Selon les informations de la base de données Steam, ce chiffre impressionnant, environ 6,2 millions d’utilisateurs jouaient un titre.

Près d’un jour après ce record, le nombre a diminué, compte tenu du fait qu’il ne s’agit plus d’un week-end, mais cela ne signifie pas que le nombre d’utilisateurs simultanés est faible; au contraire, il est très sain, puisqu’il oscille entre 13 millions et 19 millions d’utilisateurs simultanés.

Selon les chiffres, Counter-Strike: Global Offensive et DOTA 2 sont toujours les plus populaires. Dans le cas du premier, il dépasse presque une fois de plus la barre du million de joueurs simultanés, il n’a besoin que d’un peu plus de 30 000 joueurs.

Pourquoi Steam augmente-t-il ses niveaux d’utilisateurs?

Les facteurs peuvent varier, mais cette fois, il est très probable que l’une des principales raisons soit une conséquence secondaire de l’épidémie de coronavirus. Nous disons cela parce que dans plusieurs pays, il est conseillé aux gens de ne pas quitter leur domicile, et beaucoup ne trouvent pas de meilleure option pour passer du temps à jouer à des jeux vidéo.

Cela dit, il n’est pas surprenant que de nombreux joueurs affluent vers Steam, la principale plate-forme de jeu dans l’arène PC.

Que pensez-vous de cette grande réussite? Pensez-vous qu’il battra à nouveau son record dans les prochains jours? Étiez-vous l’un des plus de 20 millions d’utilisateurs de Steam dimanche? Dites-le nous dans les commentaires.

