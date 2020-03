Au milieu du coronavirus, la communauté des jeux de combat fait face à un avenir difficile

Une foule se rassemble pour regarder la compétition à NorCal Regionals 2019Photo: NorCal Regionals

La propagation mondiale de la nouvelle souche de coronavirus connue sous le nom de covid-19 a eu un impact sur l’industrie du jeu de diverses manières, des fermetures de convention à la promulgation de politiques de travail à domicile dans les grands studios. Les rassemblements de la communauté des jeux de combat sont annulés et les joueurs se retirent des tournois, qui constituent tous une menace sérieuse pour la survie des événements de base.

Le championnat du monde SNK pour Samurai Shodown et King of Fighters XIV, initialement prévu fin mars, a été reporté pour une durée indéterminée. Une exposition de premier plan sur Tekken 7 a été réduite après que deux joueurs de Corée du Sud ont choisi de rester à la maison plutôt que de voyager au Japon. Final Kombat, point culminant de plusieurs mois de la compétition mondiale Mortal Kombat 11, a annulé son qualificatif de dernière chance et a interdit les spectations en direct. Le développeur de Street Fighter V Capcom a obtenu le soutien de plusieurs premiers arrêts du Capcom Pro Tour dans le but de dissuader les spectateurs.

Ces événements, cependant, sont des exceptions au sein de la communauté des jeux de combat en raison de leur soutien officiel aux entreprises. Ils peuvent encaisser le coup. Mais même les tournois de base les plus prestigieux seront confrontés à de graves conséquences des remboursements et des pénalités d’annulation des sites.

NorCal Regionals, qui était auparavant prévu pour le week-end du 10 avril mais a récemment été annulé, est un pilier de la scène des jeux de combat. John Choi, une légende de Street Fighter à part entière, a été impliqué dans sa planification depuis le début.

“Malheureusement pour le moment, cela ne nous semble pas bon”, a déclaré Choi à Kotaku par e-mail. «Nous sommes en mesure de faire face à quelques milliers de dollars perdus sur les matériaux coulés, la main-d’œuvre et les frais divers, mais nous ne sommes pas en mesure de gérer les frais d’annulation du lieu dont l’hôtel nous tient responsables. Ce succès pour NorCal Regionals est d’environ 50 000 $, ce que nous ne sommes pas en mesure de gérer et nous ferons immédiatement faillite. »

Malgré sa ville hôte, Santa Clara, qui a ordonné d’annuler les rassemblements de masse, le libellé spécifique du contrat du tournoi avec l’hôtel Hilton a conduit au bord du litige selon Choi. Ceci, cependant, représente un autre coup dur monétaire que NorCal Regionals ne peut pas se permettre. Ils ont plusieurs options, y compris la possibilité que le gouverneur de Californie Gavin Newsom prolonge l’état d’urgence et l’interdiction des grands rassemblements jusqu’en avril. Rien de moins signifiera la dissolution de NorCal Regionals.

“Si nous sommes libérés du contrat, nous prenons juste une petite perte pour l’année et essayons de récupérer l’année prochaine”, a expliqué Choi. “Si pour une raison quelconque nous ne sommes pas libérés, alors les NorCal Regionals sont définitivement terminés, car je n’ai pas 50 000 $ à dépenser. Je vais devoir liquider tout l’équipement et aussi sortir de notre contrat 2021 (l’annulation du contrat 2021 si tôt est une pénalité de 10 000 $) et profiter d’une retraite anticipée. “

Les événements qui ont décidé d’aller de l’avant voient des pertes drastiques sous forme de demandes de remboursement de joueurs peu disposés à s’exposer à de grands groupes de personnes. Le Michigan Masters, un tournoi régional populaire qui entame sa quatrième année, a été très public sur la pression que cela a mise sur sa capacité à survivre pour les événements futurs. Les organisateurs ont même décidé de vendre des badges de supporters et de demander à la communauté des dons directs à mesure que de plus en plus de remboursements arrivaient. Michigan Masters a refusé de commenter cette histoire.

Plus tôt cette semaine, le Michigan n’avait pas mis en œuvre les mêmes mesures que la Californie en réponse à Covid-19, laissant les organisateurs du Michigan Masters sur le crochet avec leur site et incapable d’annuler l’événement de peur de s’exposer aux mêmes sanctions menaçant NorCal Regionals . Ce matin, cependant, le gouverneur Gretchen Whitner a ordonné une interdiction temporaire de rassembler plus de 250 personnes, donnant au tournoi l’occasion de sortir de leurs contacts avec Delta Hotel.

“Nous attendons que l’hôtel nous libère du contrat”, a annoncé il y a quelques heures sur Twitter Mia “TheIceyGlaceon”, organisatrice du Michigan Masters. «À ce stade, le Michigan Masters est officiellement annulé. Les remboursements commenceront à être traités. Notre seule dépense est une facture déjà payée de 4 500 $ pour le merch, qui a encore 2 000 $ à payer. »

Le PDG Dreamland, un tournoi Smash-centric organisé par l’organisateur de Community Effort Orlando Alex Jebailey, prévoit toujours de continuer ce week-end. La Floride n’a pas encore interdit les rassemblements publics, ce qui signifie que Dreamland n’a aucun moyen de sortir de son contrat avec le Wyndham Orlando Resort sans encourir de pénalités écrasantes. L’événement a été assailli par des remboursements et même des frais supplémentaires de près de 70 000 $ sur le site pour avoir omis de respecter les numéros de réservation promis, ce qui a conduit Jebailey à demander des dons. Le PDG n’a pas retourné la demande de commentaire de Kotaku.

De nombreux tournois de jeux de combat ne profitent que suffisamment pour survivre jusqu’à l’année prochaine. Tout ce qui est fait lors d’un événement est immédiatement retourné à la planification du suivant. Les organisations marchent constamment sur la corde raide entre la stabilité et la ruine financière. En réponse, il y a eu un mouvement populaire sur les médias sociaux pour encourager les joueurs de jeux de combat qui peuvent épargner de l’argent pour ne pas demander de remboursement à ces événements difficiles pour les aider à rester à flot.

“La communauté des jeux de combat souffre dans son ensemble et je souhaite vraiment à tous le meilleur pour traverser ces moments difficiles”, a déclaré Choi. «Je pense que cela changera radicalement le paysage à l’avenir et obligera les organisateurs de tournois à ne mettre aucune clause de remboursement dans l’inscription pour atténuer des situations comme celle-ci. Peu importe ce qui se passe, je suis reconnaissant d’avoir eu l’occasion de prendre mon amour de jouer à Street Fighter et d’en faire autant de bons souvenirs pour ma scène de ville natale. ”

