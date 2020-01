Au Pokémon Day 2020, ils dévoileront une nouvelle créature de la franchise

Depuis quelques années, la Journée Pokémon est célébrée, une date très spéciale pour les entraîneurs du monde entier. L’événement de cette année aura lieu fin février, lorsque le 24e anniversaire des premiers épisodes de la saga au Japon sera également célébré.

Ce matin, les premiers détails du Pokémon Day 2020 ont été annoncés, ce qui sera plein de surprises pour les fans de la saga. L’une des publicités qui provoque le plus d’émotion est la révélation d’une nouvelle créature dans la franchise.

Selon les détails, ce sera un Pokémon important – apparemment de type fantôme – qui apparaîtra dans Pokémon Sword & Shield et dans le film d’animation le plus récent appelé Coco. La société Pokémon a présenté la bande plus tôt ce mois-ci.

Le Pokémon Day 2020 aura lieu le 27 février, jour où nous connaîtrons le nom et plus de détails de la nouvelle créature. Bien sûr, ici, nous aurons toutes les informations sur sa révélation.

1996 年 に 『ポ ケ モ ン 赤 ・ 緑』 発 売 さ れ た 2 月 27 日 が 、 「Pokémon Day」 と し て 日本 の 記念 日 に 制定 さ れ た よ! 記念 や 、 月 月 月 月 月 月Https://t.co/hxH4VEOTIF #PokemonDay pic.twitter.com/lRnTbwQmdg 当日 に は ポ ケ モ ン 最新 情報 の 発 表 わ!

– ポ ケ モ ン 公式 ツ イ ッ タ ー (@Pokemon_cojp) 31 janvier 2020

D’autre part, ce même jour, il y aura un raid spécial pour Pokémon Sword & Shield et un événement destiné aux joueurs de Pokémon GO. Par la suite, les plans de chaque titre seront annoncés, car quelque chose est également organisé pour Pokémon Masters.

Game Freak et Nintendo ont présenté cette semaine tous les détails sur Pokémon HOME, un service qui remplacera Pokémon Bank. Cependant, les fans sont contrariés par la relation entre le prix et les avantages du service.

Pokémon Sword et Pokémon Shield sont maintenant disponibles sur Nintendo Switch. Recherchez toutes les actualités liées aux nouvelles livraisons dans ce lien.

