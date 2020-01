Au revoir Gita Jackson, étrange traductrice Internet et forteresse naine Stan

Image: No Man’s Sky

Gita Jackson, rédactrice de Kotaku et probablement réplicante des Sims, a déposé son dernier essai épique pour ce site – une méditation en temps opportun sur les apocalypses de jeu – et se prépare maintenant à prendre une nouvelle position dans ce que je comprends être un fansite Earthbound étonnamment lucratif.

Alors que nous traitons les brûlures sur notre cerveau des galaxies laissées par des années de prises nucléaires et de bombes de vérité brûlantes, nous avons pensé qu’il était juste de rendre la pareille à une autre dans une série croissante de rôtis Kotaku aimants.

Heather Alexandra, rédactrice principale, Kotaku

Gita Jackson est, sans aucun doute, l’une des meilleures personnes travaillant dans ce domaine. Je ne veux pas dire qu’elle est juste bonne dans ce qu’elle fait, ce qu’elle est, mais je veux dire qu’elle se soucie profondément et vraiment des équipes avec lesquelles elle travaille. Cela peut signifier organiser des dîners d’équipe, cela peut signifier lutter dur en tant que représentant syndical. Elle est l’une des meilleures personnes.

Gita est un combattant, quelque chose que je ne dis pas à la légère parce que la plupart des gens pensent qu’ils sont des combattants mais ne le sont absolument pas. Pour les communautés en ligne qui ne voient pas leurs intérêts sur les sites Web, pour les jeux que les gens rejettent trop facilement, pour ses collègues. C’est une historienne de la culture Internet, une maîtresse des mèmes, une vraie camarade et l’une de mes meilleures amies. Je n’ai pas un excellent moyen de mettre fin à ce que j’écris, sauf pour dire que même si je vais manquer d’avoir mon amie dans le bureau, je suis vraiment contente qu’elle va continuer à me botter le cul pendant longtemps .

Brian Ashcraft, écrivain principal, Kotaku

Quand je travaillais hors du bureau, je m’asseyais à côté de Gita. Elle était très gentille! Je pense que la prochaine personne assise à côté d’elle pensera la même chose.

Mike Ballaban, rédacteur en chef par intérim, Jalopnick

Gita est bonne

Natalie Degraffinried, rédactrice en chef principale, Kotaku

Gita, Gita, Gita. Tu es en train de partir!

Oups, désolé, j’ai oublié d’écrire une vraie lede.

Gita, comment as-tu pu m’attirer dans cet enfer et partir avant que je sois ici depuis un an? Au moins, vous avez conservé intact le quota d’employés noirs de Kotaku. Maintenant, nous sommes à un au lieu d’un et possible. C’était une blague de pique. Savez-vous comment jouer à la pique?

Quoi qu’il en soit, je suis sincèrement enthousiasmé par la prochaine étape de votre carrière en tant que Junior Ship Correspondent chez Babe.net. Vous ferez un travail incroyable, j’en suis sûr – votre habileté à trouver des moyens légaux de parler d’être excité en milieu de travail est sans précédent. Pour votre prochain grand projet, voici huit synonymes de grille moins pour horny, juste en haut de ma tête:

excité, excité, excité, excité, titillé, piqué, chaud, vigoureux.

Veuillez les utiliser.

… Le deuxième cependant, non.

Je n’ai jamais travaillé avec un écrivain dont chaque névrose transparaît si clairement dans chaque mot. Je peux sentir les attaques de panique crépiter derrière votre clavier, les vrilles d’Internet s’enfouissent profondément dans votre cerveau et dictent chacune de vos pensées. Vous êtes comment faites-vous, chers enfants, la personne. La légende.

Blague à part, je ne serais pas là sans toi. Votre soutien immédiat et inébranlable à la fois par mon embauche et mon temps ici m’a inspiré à améliorer Kotaku et à devenir moi-même un meilleur leader et éditeur. Votre passion est contagieuse et vous avez beaucoup de goût, en dehors du fait que vous devez laisser mon mari et ma femme seuls. Le montage vous a toujours donné envie d’échanger des blagues avec un ami proche – en partie de l’humour, en partie de la compréhension, en partie de la confiance. Cela a toujours été une conversation et j’apprécierai toujours ces discussions. Vous êtes incroyable dans ce que vous faites, et vous allez continuer à faire des choses plus grandes et meilleures. Je suis plus que ravi que vous preniez les mesures nécessaires pour obtenir ce que vous méritez vraiment de la vie et je serai toujours là pour vous.

Vous êtes trop petit pour être un autre étalon, mais vous serez toujours Gita Thee Bad Bitch. Dites-leur d’aller mettre votre nom sur ce compte, car lorsque vous avez besoin d’argent, vous n’attendez pas.

Beth Elderkin, monteuse vidéo et rédactrice, io9

Je mets tous mes Sims dans une piscine sans échelle pour protester. Merci Gita, tu as tué ma famille.

Michael Fahey, journaliste principal, Kotaku

Gita m’a trouvé abandonné dans un bassin sur une montagne enneigée de l’Himalaya et m’a accueilli sans hésitation. Elle m’a élevé d’un bébé, bien qu’elle soit près de deux décennies plus jeune que moi, m’inspirant un amour pour les jeux vidéo, les anime, les combinaisons jaunes de style April O’Neil et les poupées de mode japonaises à la mode. Sans Gita, je ne serais jamais devenu la principale autorité mondiale en envoyant à Gita des photos de jolis claviers. Je lui souhaite le meilleur alors qu’elle m’abandonne, et j’espère que son prochain travail limitera son écriture sur Les Sims, car déjà assez.

Ethan Gach, rédacteur, Kotaku

La première fois que j’ai travaillé avec Gita, elle éditait une liste que j’avais écrite pour Coller les meilleurs jeux qui devraient être sur un SNES Classic avant que Nintendo n’en ait réellement annoncé un. Malheureusement, lorsque la publication a été publiée, l’image du haut était celle d’un NES.

Chaque fois, travailler avec Gita était une magie de lave. Je n’ai jamais vu personne proposer plus de choses qui ne devraient jamais être écrites dans une langue terrestre, comme si oser les dieux eux-mêmes frapper son clavier avec la foudre, seulement pour que ces histoires montent sur le site et produisent des feux d’artifice numériques.

Je n’ai également jamais vu personne mentir autant de fois à propos de quitter le travail à la fin de la journée pour être toujours pris à son bureau, Dieu sait quoi à ses pauvres Sims innocents. Gita, je ne peux pas croire que je ne travaille plus avec toi, et que tu me regardes de temps en temps depuis ton ordinateur et que tu me dises «Comment ça se passe, mec, tu as l’air d’avoir une putain de rude? «J’espère qu’avant de mourir, j’ai un dixième du courage et un centième de l’humour que vous versez sur la page en de si grandes quantités à chaque fois, sans même avoir l’air de transpirer.

Mange de la merde.

Nathan Grayson, journaliste principal, Kotaku

Quand un certain nombre d’employés de Kotaku, moi y compris, ont reçu des promotions plus tôt cette semaine, Gita nous a dit de «manger de la merde». (Elle a également dit «félicitations», mais ce n’est ni ici ni là-bas.) Hélas, je ne peux pas lui dire de «manger merde »parce qu’elle est morte maintenant. C’est dommage, parce que je voulais vraiment lui dire de manger de la merde aussi. Peut-être aurais-je également pu la remercier d’avoir travaillé sans relâche en tant que représentante syndicale, écrit des tas de critiques sincères et puissantes, braqué un projecteur unique sur des jeux comme No Man’s Sky et The Sims, défendant constamment mon travail, rendant muet plaisante avec moi dans Slack DMs, me conseillant sur le processus de travail avec un agent littéraire (et me félicitant quand j’ai obtenu un contrat de livre avant son EAT SHIT GITA, je veux dire merci), et me permettant de rester sur son air matelas qu’une seule fois. Mais surtout, je lui aurais dit de manger de la merde. Mais encore une fois, je ne peux pas, car elle est morte maintenant. Triste.

Patricia Hernandez, rédactrice principale, Polygon / ancienne rédactrice adjointe, Kotaku

Félicitations à la nouvelle carrière de Gita en tant que gobelin de peinture Sims 4. Je serais navré par ce départ, sauf que je sais qu’elle sera de retour après quelques années pour écrire un tueur exposant ce qui est vraiment arrivé à Bella Goth.

Chris Kohler, éditeur de fonctionnalités, Kotaku

Gita Jackson est le cœur et l’âme de cet endroit et je ne peux pas penser à une blague.

Maddy Myers, rédactrice adjointe, Kotaku

Je ne peux pas croire que Gita quitte Kotaku alors qu’elle est la personne qui m’a convaincu de postuler et de travailler ici, mais bien sûr. Gita et moi avons travaillé ensemble plusieurs fois au cours de la dernière décennie pour se connaître. La première fois, nous avons travaillé en tant que membres du personnel pour une convention de cosplay, qui impliquait une performance mettant en vedette Gita faisant un rôti de comédie debout dans le personnage d’Emma Frost (portant un costume que j’avais cousu). Je suppose que ce que je dis, c’est que si quelqu’un ici rôtit quelqu’un d’autre, Gita devrait me rôtir, car elle a beaucoup de matériel et elle est juste meilleure.

Mais c’est moi qui dois rôtir Gita, car elle s’en va, ce qui est extrêmement triste et je ne veux pas trop m’expliquer à quel point je suis triste à ce sujet, parce que c’est censé être un post drôle, et je ne veux pas qu’elle se sente coupable de partir pour une opportunité incroyable. Même si c’est elle qui m’a amené ici en premier lieu! Dans un sens, elle ne fait que payer, car je suis la personne qui a fait entrer Gita dans le journalisme de jeux en premier lieu.

Voici cette histoire d’origine. Gita et moi étions déjà amis avant qu’elle ne soit journaliste de jeux vidéo, en raison de leur collaboration à la con cosplay susmentionnée. Au cours de cette période, les seules personnes qui ont pu lire les prises de vue drôles et nettes de Gita sur les jeux vidéo étaient ses amis sur les réseaux sociaux. Au début de 2014, elle a écrit un article sur Facebook sur le marketing de Watch Dogs, et j’ai tellement aimé que je lui ai donné envie d’être comme, hé, vous devriez présenter ceci à Paste Magazine (où je travaillais chez Assistant Games Editor chez le temps), mais vous ne devriez pas non plus, car cette industrie suce le cul. Gita a écouté très poliment mon avertissement à propos de l’industrie qui suce le cul, mais elle voulait aussi être un écrivain professionnel et tout, alors elle a présenté cet article à Paste et il a été accepté et le reste appartient à l’histoire.

C’est ma faute si elle fait ça, mais c’est aussi sa faute si je le fais toujours. Nous avons été là les uns pour les autres pendant des périodes incroyablement sombres dans l’industrie des jeux vidéo et dans la vie. Elle ne sera plus à Kotaku Slack, mais nous allons toujours nous parler tout le temps. Ce n’est pas vraiment la fin pour nous. Mais c’est la fin pour Gita à Kotaku. Chaque fois que je vois une merde Internet bizarre que normalement Gita couvrirait, je regarderai par la fenêtre avec envie et me dirai: “Si seulement.” Pendant ce temps, Gita couvrira cette merde Internet exacte sur un site Web différent, et le fera avec passion et compétence. Et je vais cliquer dessus.

Josh Rivera, rédacteur, Kotaku

Pour moi, le post définitif de Gita Jackson ne concerne pas No Man’s Sky ou The Sims, c’est une brève histoire des rappeurs s’habillant comme les méchants de JRPG. Je dis cela parce que c’est à la fois un article très drôle et incroyablement ironique, compte tenu du fait que Gita Jackson s’habille également comme un personnage JRPG. Pas un méchant cependant – dans cette entreprise, nous avons tendance à écrire des blogs qui sont plus ambitieux qu’ils ne sont biographiques, peu importe combien nous voulons qu’ils soient. Non, Gita s’habille comme une donneuse de quêtes secondaires JRPG, une de ces personnes que vous voyez traîner devant un arrêt de bus dans un jeu Persona, vous demandant de lui obtenir une putain de boucle de ceinture d’un démon ou quelque chose.

Jason Schreier, rédacteur en chef, Kotaku

La meilleure façon de résumer Gita Jackson pourrait être avec l’un de ses mots préférés: les vers de cerveau. Gita aime devenir obsédée par les choses. Ils se glissent à l’intérieur de sa tête, s’enfouissant profondément dans son esprit, ne pouvant s’échapper que par ses conversations, ses écrits et ses observations sur le monde.

C’est cette caractéristique qui fait que Gita est si douée pour plonger profondément dans les communautés entourant des jeux comme No Man’s Sky et The Sims. Cela peut être contagieux, son excitation, et cela m’a certainement amené à lire et à me soucier d’histoires que je n’aurais pas remarquées autrement. Les vers de cerveau contribuent à faire d’elle une excellente critique et journaliste, et Gita a apporté une voix unique à Kotaku que nos lecteurs ont vraiment adoré.

C’est aussi ce qui la rend, depuis deux ans, incapable d’avoir une seule conversation sans élever son petit ami. Que ce soit lors de réunions ou de dîners d’équipe ou simplement en se promenant dans l’E3, Gita a en quelque sorte trouvé un moyen de tenir l’ensemble du personnel de Kotaku au courant des traits de caractère de son petit-ami, de ses antécédents professionnels, de ses goûts, de ses aversions, de l’éducation juive, du groupe sanguin, du signe astrologique et préférences alimentaires. Gita, tu me manqueras, et j’attends avec impatience les courriels réguliers sur tout ce que ton petit ami a fait cette semaine.

Paul Tamayo, producteur vidéo, Kotaku

Je suis très heureux pour Gita d’avoir pris la difficile décision d’échanger en travaillant au cœur de New York: Times Square pour l’humble quartier de Brooklyn: Williamsburg. Désolé de vous le dire, mais ces trottoirs seront toujours remplis de touristes qui marchent lentement comme l’enfer par rangées de cinq. C’est ce genre de décisions brillantes que je suis sûr que les bonnes personnes de tout hentai zine qu’elle va attendre de la seule et unique Gita Jackson.

Ma première semaine ici, Gita s’est approchée de mon bureau et s’est présentée comme si je ne savais pas qui elle était et heureusement, nous sommes des potes depuis. Je suis non seulement ravie de dire que je connais Gita, mais j’ai travaillé sur certains de mes projets préférés avec elle. Déjà. Elle a été une collègue, une amie et une alliée quand j’avais besoin d’elle et tu sais quoi, Gita? Du fond du cœur: mange de la merde. J’ai hâte de continuer à lire votre travail sur toutes les parties excitantes d’Internet qui ne sont pas déjà mises en signet sur mon navigateur jetable. Profitez de ne plus jamais jouer à un jeu vidéo. Tu es libre maintenant.

Stephen Totilo, rédacteur en chef, Kotaku

Gita a rapporté, critiqué, diffusé en direct, podcasté, a tout fait ici à Kotaku et a en quelque sorte encore eu le temps de prendre un million de selfies. La gestion du temps de Gita est en effet l’une de ses qualités les plus impressionnantes, tout comme sa capacité à faire en sorte que beaucoup d’entre nous se soucient profondément des choses qui se passent dans le monde des Sims et de No Man’s Sky.

Gita a commencé à Kotaku avec une tonne de talent mais pas avec une tonne de confiance. En partant, elle a toujours une tonne de la première et devrait exsuder des tas de la seconde, alors qu’elle clouait tout ce qu’elle avait l’intention de faire. Son travail ici était audacieux, parfois drôle et souvent très émouvant, un modèle de la gamme et de la profondeur que j’attends de tous ceux qui travaillent sur le site.

Alors que Gita part pour sa nouvelle carrière dans la conception de vaisseaux spatiaux et le remodelage de la maison, je vais l’encourager. Et, pour mémoire, je ne lui reproche pas d’avoir un jour traité de «fils de pute» lors d’une partie de Pyre. Ça arrive.

James Whitbrook, rédacteur en chef, io9

Putain, qui diable suis-je censé lire en évitant d’écrire mes propres blogs maintenant, Gizmodo ???

