Au revoir Joshua Rivera, même si vous venez juste d’arriver

Joshua Rivera, écrivain du personnel de Kotaku et haineux de Metroidvania, a décidé de s’aventurer dans la nature d’Internet d’où il est venu. Nous souhaitons à Joshua tout le succès possible en sortant de la porte, comme s’il venait juste d’entrer.

Bien qu’il soit encore occasionnellement indépendant pour Kotaku, nous voulions marquer ce changement sismique dans ses privilèges d’administrateur Kinja avec une torréfaction au troisième degré, donc s’il revient à quelque constellation de sites ex-Gawker qui existe encore une troisième fois, il y réfléchirai à deux fois avant de repartir.

Heather Alexandra, rédactrice principale, Kotaku

Josh et moi partageons un bureau. C’était une configuration assez correcte, car il m’a joyeusement rejoint en volant un canapé sur une scène de studio et en le soutenant ici afin que nous puissions être à l’aise et ne pas avoir à nous pencher sur nos bureaux comme blog-gremlins. Alors tout de suite, je savais qu’il était légitime. Son passage chez Kotaku l’a prouvé encore plus. Josh est stupidement doué pour mettre l’art dans un contexte historique, expliquant pourquoi quelque chose est comme ça et ce que son héritage est vraiment devenu. Ce n’est pas une chose facile à faire, mais il le fait aussi facilement que de s’endormir. Ce que j’imagine qu’il sera enfin en mesure de faire, après s’être retiré de la course de cauchemar de montagnes russes qui a été The Heartbeat of Next.

Natalie Degraffinried, rédactrice en chef, Kotaku

lol nah

Brian Ashcraft, écrivain principal, Kotaku

Je ne me suis jamais assis à côté de Joshua. Je ne sais pas s’il est gentil. Je le pense? Espérons.

Natalie Degraffinried, rédactrice en chef, Kotaku

Quelle triste journée pour deux des POC de Kotaku (?) De nous quitter. Et vous avez presque réussi un an! J’espère que vous appréciez mes efforts pour masquer le fait que vous avez été licencié pour avoir tenté d’incendier un bâtiment fédéral en lui jetant des morceaux de poésie froissés sous la pluie. Pour votre prochaine photo de ce genre de choses, essayez d’écrire mieux.

Je me retrouve souvent impressionné par vos décalages vertigineux entre la rigolade de tout le monde soigneusement pratiquée et le flair oratoire de I-did-Lincoln-Douglas-discussion-in-high-school-once. Je suis venu vous admirer pour le temps que vous passez clairement à pratiquer votre sourire et je hausse les épaules dans le miroir. Je manquerai les moments où votre «ehhh» – toujours interprété avec des frites vocales excessives, qui durent parfois plusieurs minutes précieuses de notre temps de réunion – n’a conduit à rien d’important. Vous êtes le Barack Obama de ahhh-ing et titrer votre chemin à travers «Je veux sauver l’art, les gars! J’accuse! », Explique nos séances du matin. Félicitations, vous gagnez un drone. Le drone c’est toi.

Je déplorerai l’absence de votre effort Sisyphe pour insérer une métaphore classique dans chaque article et affirmer que c’était plus facile que d’utiliser un putain d’anglais, car je manquerai la façon mélodramatique que vous écrivez sur vous-même. Je vais essayer de le recréer ici: je pleure pour la perte de Kotaku. Je pleure pour ta prose. Je vous maudis avec la gravité de la honte intériorisée que j’ai absorbée du bois du banc. Je suis hanté.

Oh, j’ai googlé votre nom. C’est une superbe photo de vous!

Sérieusement, vous êtes l’un des écrivains les plus passionnés et véritablement talentueux avec qui j’ai jamais travaillé. Mon type d’écrivain préféré est celui qui n’est attaché à aucune idée, sauf celle qu’il peut faire un travail meilleur, plus fort et plus significatif, que ce soit du premier brouillon au brouillon final, du pitch au repoussage en sachant que vous pouvez le retirer de toute façon. Vous pouvez.

Vous allez faire des choses énormes dans cette industrie de l’enfer. Ou peut-être que vous obtiendrez un MFA et rédigerez un roman de merde. Je pourrais voir ça pour vous. De toute façon, allez réussir. Vous le méritez, imbécile.

Michael Fahey, journaliste principal, Kotaku

Je n’ai jamais pu rencontrer Josh en personne, ce qui est bien, car j’ai l’impression que c’est le genre de gars avec qui je pourrais faire équipe pour commettre des crimes. Sa curiosité sans fin, qui a conduit à d’innombrables articles incroyables sur les jeux vidéo, serait parfait pour planifier des câpres et des casse. Vraiment un gaspillage, vraiment.

Ethan Gach, rédacteur, Kotaku

Je suivais le travail de Joshua depuis que j’avais repéré pour la première fois ses jeux occasionnels à l’écart, GQ, y compris des bangers tels que «Whaaa, whaaa je déteste les podcasts et Fallout 76». Quelque temps après, j’ai appris qu’il avait une fois interné à Kotaku quand les blogs étaient encore cool.

Pour une raison qui m’a fait penser que Joshua était perpétuellement âgé de 22 ans ou quelque chose, une notion qu’il m’a désabusé par hasard en parlant de merde sur un jeu acclamé, peut-être Horizon Zero Dawn, à quel point j’ai réalisé qu’il avait environ mon âge sur le plan biologique, bien que de nombreuses années plus sages et plus endurcies au combat en raison au moins en partie de son histoire déjà un peu étagée de l’auto-stop à travers le désert brisé qu’est le média numérique.

Malheureusement, Kotaku n’est pas resté longtemps chez lui non plus. Au lieu de cela, Joshua a décidé d’essayer de colporter ses dures vérités ailleurs, une entreprise audacieuse et sans faille dans laquelle je lui souhaite tout le meilleur. Joshua a toujours appelé son collègue à viser plus haut et plus vrai, une vocation que je continuerai à vivre.

Nathan Grayson, journaliste principal, Kotaku

Josh était le seul membre du personnel de Kotaku avec qui je pouvais discuter en détail du groupe intemporel emo devenu prog-metal Coheed et Cambria – responsable de chansons allant du hit grand public anthémique «Welcome Home» à des bangers plus récents et sous-estimés comme «The Dark Sentencer» – et c’est, pour moi, la qualité la plus importante chez un être humain. Je suppose qu’il a également écrit des critiques, des rapports et des analyses absolument stellaires, mais surtout, je manquerai nos discussions sporadiques sur Coheed. Je les pleurerai tous les jours.

Gita Jackson, rédactrice, Kotaku

Josh est une chienne en désordre qui vit pour le drame, c’est pourquoi j’ai immédiatement su que nous serions de bons amis. Je veux dire sérieusement: Josh est ombragé. C’est un emoji qui marche les yeux. S’il existe un moyen de susciter le drame pour le plaisir, il le fera. Malheureusement, ce dweeb est également un maître en rhétorique. La dernière fois qu’il a partagé une opinion controversée sur les jeux vidéo, il m’a presque convaincu que je n’aimais pas Horizon Zero Dawn, ce qui est absurde, car ce jeu est bon et Josh a tort. Mange de la merde, mec, et que le monde se souvienne toujours de la peur d’un Kotaku brun.

Chris Kohler, éditeur de fonctionnalités, Kotaku

Je veux juste féliciter Josh pour avoir terminé son stage et dire que cela a dû se terminer trop tôt.[[tient le doigt à l’écouteur] On me dit que c’était en fait un emploi permanent et qu’il démissionne. Ah! Eh bien, néanmoins,

Maddy Myers, rédactrice adjointe, Kotaku

Le rôti le plus efficace que je puisse livrer à Joshua serait que c’est de sa faute si je ne sais rien d’embarrassant ou de ridicule à son sujet, car il n’a pas travaillé ici assez longtemps pour que je découvre l’un des très bons trucs. Au lieu de cela, Joshua vient d’être un grand écrivain et une personne cool pendant tout le temps (trop bref) où il a travaillé ici, alors il peut sortir avec un halo au-dessus de la tête, aucun de nous n’est le plus sage. Donc, c’est un coup foiré à tirer, clairement.

Joshua a également eu le «privilège» (ha ha) de travailler ici pendant ce qui a sans doute été la période la plus tumultueuse de l’histoire de l’entreprise, bien que cela soit discutable, car cette entreprise aime son tumulte. Le fait qu’il ait gardé la tête hors de l’eau et publié des articles incroyablement bons à cette époque est digne d’un niveau de louange qui, je suppose, n’est pas censé être dans un rôti. Chaque fois que Joshua et moi avons travaillé ensemble sur une histoire, ou simplement forcé le reste du Slack de Kotaku à nous écouter parler des X-Men aussi longtemps que nous en avons envie, ce fut un plaisir.

Enfin, Joshua ne quitte même pas «vraiment» parce qu’il va continuer à travailler en freelance pour nous ici, donc toute cette prémisse est fausse, et il voulait clairement une excuse pour lire un tas de compliments et de blagues sur lui-même, même s’il va d’être toujours là. Quoi qu’il en soit, Josh!

Tim Rogers, producteur vidéo, Kotaku

Jason Schreier, rédacteur en chef, Kotaku

Joshua est un écrivain vif et brillant dont le travail m’a inspiré et provoqué. Mais il y a une chose qui continue de me confondre. Joshua consomme des quantités insondables de films et de télévision, joue à travers l’intégralité de jeux massifs comme Borderlands 3 et Jedi Fallen Order, lit des livres, entretient une relation adulte saine, et pourtant trouve encore le temps de tweeter 4000 fois par jour. Je peux seulement supposer qu’il a un de ces appareils de voyage dans le temps comme Hermione dans Harry Potter et que tous ses jours durent en fait 48 heures, ce qui sera une belle aubaine alors qu’il se prépare à rentrer dans le monde de l’écriture indépendante.

J’ai vraiment aimé travailler avec Joshua au cours des deux semaines où il a été à Kotaku et il va beaucoup me manquer.

Paul Tamayo, producteur vidéo, Kotaku

Je suis choqué d’être en vie à une époque où un grand site de jeux vidéo comptait deux illustres frères bruns dans son équipe. Je suis encore plus choqué que le moins chaud d’entre nous part. Je pensais que j’aurais été le premier à partir, mais je suppose que la seule énergie portoricaine que j’absorberai maintenant sera la totalité du Bad Bunny que je heurterai dans mon bureau. Sérieusement, Joshua a été quelqu’un que j’ai appris à admirer et à avoir les conversations les plus réelles dans mon bureau chaque fois qu’il était assez gentil pour me contacter. Il m’a encouragé à faire de plus grandes balançoires quand je suis au bâton et son écriture continue de m’inspirer à dire des choses avec enthousiasme. Joshua a le genre d’énergie pour traverser les conneries et le dire tel qu’il est et nous en avons désespérément besoin de plus. En fait, je suis sûr que nous en verrons plus sur ce site de toute façon. Je le verrai probablement dans mon bureau lundi ou quelque chose comme ça. Ce fut vraiment un honneur de travailler avec quelqu’un comme Joshua et je sais que ce n’est pas un au revoir pour toujours parce que j’ai aussi fait l’erreur de faire des plans pour sortir bientôt. Donc je suppose que nous sommes comme des amis maintenant ou peu importe.

Stephen Totilo, rédacteur en chef, Kotaku

Joshua prévoit toujours de travailler en indépendant pour nous, donc je ne sais pas pourquoi j’écris un rôti pour lui. Mais ensuite, j’ai commencé à penser à ses premiers jours à Kotaku, qui étaient, il y a environ un mois? Combien il a accompli depuis lors!

Josh est un critique stellaire, quelqu’un qui se soucie profondément de chaque phrase qu’il met sur la page, qui travaille dur pour attirer le lecteur et qui s’efforce de les défier avec de nouvelles idées. Il se soucie des voix que les autres n’entendent pas et il cherche à les amplifier. Il fait un travail essentiel.

En tant que patron, j’essaie de faire le bien de tous mes employés. Et donc je termine cela avec des excuses à Joshua, amoureux avoué des journaux audio du jeu, que j’ai tapé cette appréciation pour vous afin qu’elle apparaisse sur une page Web alors que j’aurais dû l’enregistrer sur une bande, mettre cette bande dans un magnétophone, caché ce magnétophone dans un conduit d’air, puis laissez-le trouver. Je vous assure que vous l’auriez davantage apprécié de cette façon.

