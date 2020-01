Au revoir Kansas Game Invest rebaptise après l’acquisition de THQ Nordic

Dites au revoir à Goodbye Kansas Game Invest et dites bonjour à Amplifier Game Invest.

L’argent a changé de nom à la suite de l’acquisition de la société l’année dernière par le géant européen de l’édition THQ Nordic, mais a déclaré que le fonctionnement interne de la société restait le même.

“Notre objectif reste le même: conclure des partenariats à long terme avec des développeurs de jeux talentueux à travers le monde et les aider à atteindre leurs objectifs”, a déclaré le PDG Per-Arne Lundberg (photo).

“Ce sont les stars et notre travail consiste à amplifier leur travail, leur équipe et leur entreprise.”

Il a poursuivi: “2020 sera une année passionnante pour Amplifier Game Invest. Nous nous considérons déjà comme l’investisseur en actions le plus ambitieux et le plus indépendant des jeux, et nous continuerons à travailler avec nos studios partenaires actuels et à aider les talents équipes pour démarrer leur entreprise et investir dans des sociétés de jeux déjà existantes. “

L’entreprise d’investissement a été acquise par THQ Nordic en août 2019.