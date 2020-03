Aucune première n’est apparue parmi les 20 jeux les plus vendus de février aux États-Unis.

Février a été un mois plutôt lent pour l’industrie du jeu vidéo. À tel point qu’un rapport a récemment été publié qui indiquait qu’aucun des 20 jeux les plus vendus le mois dernier aux États-Unis n’était une première.

Selon NPD Group, une organisation qui suit les ventes de différentes industries dans ce pays, a partagé la liste des 20 jeux les plus vendus aux États-Unis en février. Il était frappant de constater que la liste est dominée par les jeux qui ont fait leurs débuts en 2019, ainsi que par les sorties des années précédentes.

Ce qui est curieux, c’est que le seul jeu en 2020 qui figurait parmi les 20 meilleurs vendeurs en février était Dragon Ball Z: Kakarot. Il s’agit d’un jeu Dragon Ball qui a déjà vendu plus de 2 millions d’exemplaires dans le monde.

Parmi les jeux qui ont fait leurs débuts en février figurent des titres comme Dreams; Zombie Army 4: Dead War; Mega Man Zero / ZX Legacy Collection; Hôpital Two Point pour consoles et One Punch Man: un héros que personne ne connaît.

Voici les 20 jeux les plus vendus en février aux États-Unis:

1. Call of Duty: Modern Warfare

2. NBA 2K20

3. Grand Theft Auto V

[li]4. Dragon Ball Z: Kakarot

5. Tom Clancy’s The Division 2

6. Mario Kart 8

7. Ring Fit Adventure

8. Madden NFL 20

9. Super Smash Bros. Ultimate

10. Star Wars Jedi: Fallen Order

11. Minecraft

12. Luigi’s Mansion 3

13. Red Dead Redemption II

14. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

15. Pokemon Sword

16. Just Dance 2020

17. FIFA 20

18. Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege

19. Besoin de vitesse: chaleur

20. Nouveau Super Mario Bros. U Deluxe

Un mois difficile pour l’industrie du jeu vidéo

Le peu de succès des premières de février s’est reflété sur l’ensemble du marché des jeux vidéo. Nous disons cela depuis février, les ventes ont également baissé.

Ce qui se passe, c’est que les ventes de jeux aux États-Unis ont chuté de 29% par rapport à la même période l’an dernier. Il convient de mentionner que seulement 307 $ MDD ont été générés lors de la vente de logiciels.

Et vous, que pensez-vous de cette baisse de revenus? Quelle est selon vous la raison? Dites-le nous dans les commentaires.

