Augmentation de l’utilisation de Xbox Live alors que les gens restent à la maison pendant une épidémie de coronavirus

Le réseau de jeux en ligne de Microsoft, Xbox Live, connaît une demande accrue alors que les gens restent à la maison du travail et de l’école en raison des préoccupations liées à la propagation du COVID-19 (coronavirus).

Le patron de Xbox, Phil Spencer, a confirmé cela dans un tweet, affirmant que l’utilisation de Xbox Live est presque partout. Il a ensuite remercié ses opérations et ses équipes informatiques, ainsi que celles qui travaillent pour “toutes les entreprises” qui fournissent des services en ligne en ce moment.

Étant donné le nombre de lieux de travail et d’écoles fermés en raison de l’épidémie de virus, il est logique que l’utilisation d’Internet augmente dans l’ensemble, y compris les jeux.

Cependant, la navigation n’a pas été parfaitement fluide, car Xbox Live a de nouveau baissé récemment, probablement en raison d’un afflux d’utilisateurs. Dans un autre tweet, Spencer a déclaré qu’il était impressionné par les histoires qu’il avait entendues sur la façon dont les gens jouent à des jeux pour rester en contact avec leurs amis, même s’ils ne peuvent pas leur rendre visite en personne en raison des protocoles de “distanciation sociale”.

“Le jeu est un besoin humain fondamental”, a déclaré Spencer. “Fiers de faire partie d’une industrie qui peut offrir évasion et plaisir en ce moment. Restez en sécurité.”

Il est réconfortant d’entendre autant de personnes utiliser le jeu comme un moyen de rester connecté pendant ces périodes. Le jeu est un besoin humain fondamental. Fiers de faire partie d’une industrie qui peut vous offrir évasion et plaisir dès maintenant. Restez en sécurité. https://t.co/1TOjzYLHeD

– Phil Spencer (@ XboxP3) 15 mars 2020

Vraisemblablement PlayStation Network et Nintendo Switch Online connaissent également une demande accrue pour une raison similaire.

Dans les nouvelles connexes, un certain nombre de tournois de jeu compétitifs en personne de premier plan, y compris la League of Legends LCS, Overwatch League et Call of Duty League, ont été annulés ou reportés en raison de l’épidémie de COVID-19.

