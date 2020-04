Aujourd’hui, 10 ans se sont écoulés depuis le lancement de l’iPad

Par Rodolfo León

04/03/2020 13h30

Un jour comme aujourd’hui en 2010, le premier modèle de iPad arrivait sur le marché. Les tablettes numériques étaient déjà présentes chez les utilisateurs avant Apple lancera la sienne, mais à l’époque, aucune autre par rapport à la nouvelle Apple. Le iPad Il combinait les meilleurs éléments d’un smartphone et d’un ordinateur dans un appareil compact que nous pouvions emporter où nous voulions, sans avoir à transporter d’autres accessoires, en plus de son chargeur, bien sûr.

Cependant, comme c’est généralement le cas avec tous les Applele iPad elle a effrayé de nombreux acheteurs potentiels en raison de son coût élevé. De nombreux utilisateurs intéressés par une tablette ont choisi Android, en raison de ses coûts moins élevés, mais ceux qui ont investi dans le iPad Ils ont découvert que ce n’était pas n’importe quelle tablette, et à ce jour, j’ose dire que beaucoup d’entre eux restent fidèles à la marque. Nous devons en grande partie remercier pour la cohérence que l’entreprise a maintenue avec ses produits.

Cette cohérence est liée à la fois à la qualité et à la performance, deux facteurs présents dans chaque produit de l’entreprise. Tout au long de ces 10 années, la conception du iPad est resté pratiquement intact, et si vous savez comment utiliser le premier iPad, il est très probable que vous sachiez utiliser la plus récente. Apple a construit un immense écosystème autour de ses produits, et la iPad c’est l’un de ses piliers les plus solides pour les consommateurs de marques les plus fidèles.

Source: Atomix

