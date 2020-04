Aujourd’hui âgé de 2 ans, God of War et Santa Monica Studio ont révélé de nombreuses surprises!

Il y a 2 ans, la PlayStation 4 a reçu l’une de ses exclusivités les plus importantes, nous parlons de God of War (2018), qui a fait ses débuts le 20 avril 2018. Le grand jeu a représenté un changement clé dans la série et SIE Santa Monica Studio a atteint faire le titre très bien accueilli par les fans et les critiques spécialisés. Pour fêter son 2e anniversaire, le développeur a partagé de nouveaux objets avec des fans qu’aucun collectionneur ne voudra manquer.

À travers le blog PlayStation, le studio en charge de la franchise a révélé plusieurs partenariats qui se traduiront par de multiples objets de collection.

Au cas où vous l’auriez manqué: L’éventail avec la plus grande collection God of War est mexicain et a un article exclusif du studio SIE Santa Monica.

Livre d’art Lore and Legends

Pour commencer, l’alliance avec l’éditeur de Dark Horse a été annoncée, qui produira un livre relié de 120 pages qui racontera l’histoire de Kratos et Atreus à travers les neuf royaumes apparaissant dans l’aventure. Quelque chose d’intéressant est qu’il comprendra une histoire étendue et beaucoup d’informations sur les personnages, ainsi que des illustrations des protagonistes et des bêtes. La collection coûtera 34,99 $ USD et devrait être mise en vente le 9 septembre 2020. Vous pouvez la précommander sur le site officiel de Dark Horse.

Affiche de God of War

De plus, SIE Santa Monica Studio a annoncé une illustration impressionnante en collaboration avec Lineage Studios. Dans la conception, vous pouvez voir Kratos et Atreus entourés par le Conseil des Valkyries, l’un des ennemis les plus imposants du jeu. L’impression mesure 18 × 24 pouces, coûte 50 $ et devrait être expédiée à l’été 2020. Vous pouvez précommander votre impression sur le site officiel de Lineage Studios.

Buste de Kratos à l’échelle 1: 1

La collection qui attirera le plus l’attention des fans de Kratos est celle qui sera le produit de l’alliance avec le fabricant Gaming Heads. Nous disons cela parce qu’ils produiront un buste Kratos de 25 pouces de hauteur, qui coûtera 799,99 $ USD et sera limité à 500 unités. Si vous souhaitez obtenir ce nouvel article de la franchise, vous devez savoir que vous pouvez déjà le précommander sur la page officielle Gaming Heads.

Nous vous laissons une galerie des produits avec lesquels SIE Santa Monica Studio célébrera l’anniversaire de God of War (2018).

Nouveaux objets de collection God of War

Que pensez-vous de la ligne commémorative du 2e anniversaire? Quel article vous intéresse le plus? En obtiendrez-vous? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous souhaitez acheter plus de marchandises liées à God of War, nous vous informons qu’aujourd’hui, de nouveaux canards en caoutchouc de la ligne TUBBZ ont également été révélés, parmi lesquels les designs de Kratos et Atreus se démarquent. Sur d’autres questions, de nombreux fans espèrent un film God of War en direct avec Jason Momoa, et cette rumeur semble indiquer que cela pourrait se produire.

God of War (2018) est disponible exclusivement sur PlayStation 4. Vous pouvez en savoir plus sur lui en consultant son onglet ou en consultant notre revue écrite.

