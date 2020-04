Aujourd’hui, c’est le 15e anniversaire de la première vidéo sur YouTube et vous pouvez le voir ici

Par Rodolfo León

23/04/2020 12h30

YouTube Il s’agit d’une plateforme extrêmement populaire qui n’a cessé d’évoluer au fil des ans. Cependant, il convient également de se rappeler ses débuts et quelle meilleure date pour le faire qu’aujourd’hui, lors du 15e anniversaire de la première vidéo téléchargée sur ce portail par Karim à mâchoires, l’un de ses co-fondateurs.

Cette vidéo de 18 secondes a été publiée le 23 avril 2005 et a depuis dépassé 90 millions de vues, sans parler de 5 millions de commentaires. C’est une vidéo assez simple qui ne montre Karim au zoo qu’à une résolution maximale de 240p, alors qu’aujourd’hui nous sommes habitués à des résolutions de 720p et 1080p.

Comme d’habitude, Karim Sa vidéo ne se termine pas avec le classique “Abonnez-vous à ma chaîne et aimez la vidéo”, mais en réalité, aucun de ces documents n’est représentatif de ce que nous avons en ce moment.

Un an plus tard, en 2016, Karim et les autres co-fondateurs ont vendu YouTube à Google pour 1,65 milliard de dollars. Maintenant selon YouTube, le site est visité par plus de 2 milliards de personnes chaque mois.

