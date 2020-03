Aujourd’hui est le jour de Mario et célèbre également les années MadWorld!

Aujourd’hui est le 10 mars, et cette date dans le monde des jeux vidéo est très importante car c’est à ce moment que le héros emblématique du Royaume Champignon Mario et la livraison inoubliable et violente pour Wii MadWorld. Nintendo et PlatinumGames n’ont pas laissé cette date passer inaperçue et célébrée avec les fans de plusieurs façons.

Mario fête encore 1 an

Depuis plusieurs années, Nintendo célèbre l’anniversaire de Mario tous les 10 mars, car c’est la date qui fait référence au nom du personnage phare de Nintendo (Mar10).

Comme vous pouvez l’imaginer, la société japonaise n’a pas oublié ce grand événement et a partagé quelques nouvelles qui ont sans aucun doute excité les fans. Pour commencer, tôt dans la journée, la société LEGO et Nintendo ont annoncé une alliance, qui devrait en conséquence de nombreux jouets inspirés de Mario et des personnages du Royaume Champignon.

De plus, un peu plus tard, Levi’s a révélé d’autres pièces qui arriveront dans le cadre de la collaboration Levi’s × Nintendo, dont nous vous avons parlé il y a quelques jours. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les fans pourront porter des vêtements avec plus de designs de la série classique. La collection sera disponible à partir du 1er avril.

Enfin, si vous êtes un fan de Mario et que vous souhaitez fêter son anniversaire, vous voudrez peut-être vous rendre sur le Nintendo eShop, dont plusieurs jeux de ce héros ont une réduction.

# MAR10 Day est arrivé, et une sélection de jeux avec les favoris de Mushroom Kingdom sont maintenant en vente et disponibles sur le Nintendo eShop et chez les détaillants locaux.

🍄: https://t.co/S0EYWUbdUr pic.twitter.com/KakXKclmCt

– Nintendo of America (@NintendoAmerica) 10 mars 2020

MadWorld a fait ses débuts il y a 11 ans

Pour sa part, PlatinumGames a célébré le lancement de MadWorld il y a 11 ans, qui était à l’origine arrivé sur Wii en Amérique du Nord le 10 mars 2009, il y a 11 ans. Ce titre était le premier dans lequel l’étude a fonctionné après sa fondation en 2007, il a donc certainement une signification particulière.

Ce jour-là, le développeur a partagé une illustration commémorative dans laquelle Jack, protagoniste du jeu, peut être vu dans une pose frontale. Dans l’image, les couleurs qui caractérisent le titre long se détachent et comme arrière-plan, vous pouvez voir le chiffre «11».

La conception était la responsabilité de Masaki Yamanaka, qui a été directeur de la conception des personnages et est un artiste important non seulement pour le studio, mais aussi pour l’industrie en général, car il a travaillé sur plusieurs titres Capcom, tels que certaines livraisons de Resident Evil

Le 10 mars est l’anniversaire de la sortie originale de MadWorld! Il y a onze ans aujourd’hui, nous avons laissé les consoles Nintendo Wii partout en Amérique du Nord en noir, blanc et rouge partout.

Masaki Yamanaka, le créateur de personnages principal de MadWorld, marque l’occasion avec cette nouvelle œuvre d’art de Jack! #MadWorld pic.twitter.com/zpQtAA49bn

– PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 10 mars 2020

Qu’avez-vous pensé de la façon de célébrer ces 2 développeurs? Comment avez-vous célébré ces 2 anniversaires? Souhaitez-vous qu’un nouveau titre Mario soit annoncé? Voulez-vous voir le retour de MadWorld? Dites-le nous dans les commentaires.

Au cas où vous ne le sauriez pas, le chef du studio, Atsushi Inaba, pense que MadWorld est précisément l’un des développements les plus drôles de l’histoire de l’étude. Vous pouvez en savoir plus sur PlatinumGames et Mario si vous cliquez sur leurs noms respectifs.

.