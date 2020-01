Aujourd’hui est une grande journée pour acheter un tapis roulant NordicTrack

Boîte NordicTrack Gold | Amazon

Si vous souhaitez ajouter un tapis roulant à votre salle de sport à domicile, c’est votre jour de chance. Amazon réduit deux tapis roulants NordicTrack pour une seule journée; le tapis de course NordicTrack T 6.5 Si à 675 $ et le tapis de course de la série T à 750 $. Les deux offrent des affichages à l’écran pour les vidéos d’entraînement à la demande, le suivi des statistiques et, bien sûr, la possibilité de vous entraîner dans l’intimité de votre propre maison.

Pour les 75 $ supplémentaires, vous obtiendrez quelques fonctionnalités supplémentaires, y compris un écran plus grand, une option d’inclinaison plus grande, et plus encore. Bien sûr, aucun de ces éléments n’est un achat impulsif, mais les deux ont tendance à osciller autour de 1000 $. C’est donc une baisse importante.

N’oubliez pas qu’il s’agit d’une offre Gold Box, ce qui signifie que ces prix ne dureront que jusqu’à la fin de la journée. Alors écrasez-vous et économisez.

675 $

D’Amazon

GMG peut obtenir une commission

750 $

D’Amazon

GMG peut obtenir une commission

.