Capture d’écran: Ubisoft (PlayStation Store)

Aujourd’hui est votre dernière chance d’obtenir un téléchargement numérique de Tom Clancy’s The Division 2 pour 3 $. Pendant les 18 prochaines heures, le jeu de tir à la troisième personne d’Ubisoft est disponible à un prix réduit sur le PlayStation Store, Xbox Live, Ubisoft sur UPlay et Epic Games Store. L’extension à venir de demain, Warlords of New York, n’est pas incluse. Cela se vend séparément pour 30 $.

