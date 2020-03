Aujourd’hui marque 24 ans de Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars!

Aujourd’hui, 24 ans se sont écoulés depuis son lancement Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars aux END en 1996, l’un des jeux de franchise les plus appréciés des fans. Ce qui distingue cette prestation de toutes les autres, outre le sexe, bien sûr, c’est la manière dont Square enix Il nous a présenté le gameplay de tous ces personnages. Mario Il est passé de la 2D à un magnifique monde en 3D où il pourrait affronter des ennemis avec un combat énergique au tour par tour.

L’histoire a également apporté de nouveaux personnages, tels que Mauve et Geno, qui au fil du temps a gagné l’appréciation des fans. Dans ce jeu, Bowser Il était le principal antagoniste, mais une couche supplémentaire a été ajoutée à l’histoire par le biais de Smithy Gang, un groupe d’armes anthropomorphes qui envahit le royaume des champignons avec l’intention de détruire le Star Road Après avoir attaqué le Forteresse Bowser, ces nouveaux antagonistes forcent ce méchant et Mario à unir leurs forces pour ramener la paix dans le Royaume.

Bien qu’à l’époque la communauté ait eu du mal à s’habituer à cette nouvelle formule, le titre est finalement devenu un chef-d’œuvre pour tous ceux qui y ont joué, et certainement un jeu qui parvient à se distinguer de toutes les autres livraisons du plombier rouge. Au moins en son temps.

Avez-vous pu jouer ce titre? Laissez-nous dans les commentaires quel est votre meilleur moment avec lui.

Source: Atomix

