Aujourd’hui seulement: les MacBooks bénéficient de remises très importantes dans les nouvelles soldes de Pâques

Si vous êtes resté coincé à la maison au cours des deux dernières semaines, que vous travailliez à domicile ou que vous cherchiez quelque chose pour vous divertir, alors vous pourriez être heureux d’apprendre que Best Buy vient de lancer une nouvelle grande vente sur MacBook Pros, iMacs, et même un excellent téléviseur 4K. La vente de Pâques de Best Buy n’est disponible que pour aujourd’hui, et les fournitures sont limitées, alors assurez-vous d’acquérir toute offre qui pourrait vous intéresser avant la fin du temps.

Assurez-vous de vérifier la vente complète sur Best Buy. Et si vous êtes intéressé par les choses que vous pouvez faire sur votre nouvel ordinateur portable, ordinateur ou téléviseur 4K, assurez-vous de consulter tous les jeux gratuits que vous pouvez réclamer dès maintenant et les meilleurs téléviseurs, films et jeux pour prendre des distances .

MacBook Pro, 15 pouces

2300 $ (2800 $)

Les modèles Space Grey et Silver du MacBook Pro 15 pouces sont actuellement réduits de 500 $. Ce MacBook Pro est livré avec un processeur i9 à 8 cœurs à 2,3 GHz; 16 Go de RAM; un AMD Radeon Pro 560X; et 512 Go SSD. C’est un excellent ordinateur portable pour la production, la retouche vidéo et photo, et plus encore – si vous devez travailler à domicile, cela gérera toute la semaine avec facilité.

MacBook Pro, 15 pouces avec 32 Go de RAM et 1 To SSD

2 600 $ (3 800 $)

Si vous cherchez quelque chose avec un peu plus de dynamisme, les MacBook Pros avec des spécifications plus puissantes bénéficient également d’énormes réductions. Le 3800 $ est réduit à 2600 $ et dispose de 32 Go de RAM et d’un SSD de 1 To. Si vous recherchez un ordinateur portable capable d’effectuer plusieurs tâches avec les meilleurs d’entre eux, ce MacBook Pro est un vol à seulement 300 $ de plus que son homologue de qualité inférieure.

MacBook Pro, 15 pouces avec AMD Radeon Pro Vega 20

2 650 $ (4 150 $)

Si vous avez besoin d’un MacBook encore plus puissant avec un meilleur GPU, alors le modèle MacBook Pro avec un AMD Radeon Pro Vega 20 est le chemin à parcourir. Il excelle dans la production vidéo et même dans les jeux – du moins les jeux disponibles sur MacOS. En plus du grand GPU, il dispose d’un processeur i9, de 32 Go de RAM et d’un SSD de 1 To.

iMac, 21,5 pouces avec écran 4K

1050 $ (1300 $)

Cet iMac présente des spécifications nettement inférieures à celles des MacBook Pros en vente, mais il est également considérablement moins cher. Vous obtenez un processeur i3 de 3,6 GHz, 8 Go de RAM et un disque dur de 1 To pour 1050 $ – 250 $ de rabais sur son prix régulier. Si vous cherchez un Mac sur lequel travailler lorsque vous êtes à la maison, c’est une très bonne affaire.

Téléviseur Samsung 65 pouces 4K, série Q60

800 $ (1 100 $)

Si vous êtes bloqué et que vous avez regardé votre téléviseur, pensant que vous devez mettre à niveau, c’est une excellente occasion de le faire. L’excellente série Q60 de Samsung, un téléviseur 4K de 65 pouces est actuellement à 300 $ de rabais. Il prend en charge HDR et Motion Rate 240, qui fournissent respectivement des couleurs vives et une image claire pendant les moments rapides. Il est également livré avec quatre mois gratuits d’Apple Music pour les nouveaux abonnés.