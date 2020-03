Aujourd’hui seulement: Macbook Pro et Gaming Monitor bénéficient de réductions importantes chez Best Buy

De plus en plus de personnes travaillent à domicile ces jours-ci, donc si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable ou moniteur, c’est le moment idéal pour en acheter un. Best Buy a récemment proposé des offres fantastiques sur les produits Apple et d’autres technologies, et le magasin vient de lancer une vente d’un jour qui comprend le MacBook Pro et le matériel de jeu PC. Vous trouverez également des réductions sur quelques téléviseurs 4K, une carte mémoire microSD SanDisk, et plus encore.

Heureusement, toutes ces offres peuvent vous être expédiées directement avec la livraison gratuite et devraient arriver cette semaine. Le ramassage en magasin est également une option – Best Buy est passé au ramassage sur le trottoir dans un avenir prévisible, vous n’avez donc pas besoin d’aller à l’intérieur.

La vente se termine ce soir à 22 h 00 PT / 1 h HE, alors n’attendez pas si vous tenez à un prix avantageux sur l’un de ces matériels. Nous avons mis en évidence certains de nos choix ci-dessous, mais vous devriez tout vérifier sur Best Buy.

MacBook Pro 15,4 pouces avec barre tactile

2050 $ (2400 $)

Apple MacBook Pro MV902LL / A

Une gamme de modèles de MacBook Pro est en vente, y compris ce Macbook Pro de 15,4 pouces avec la barre tactile Apple, la carte graphique AMD Radeon Pro 555X et le disque SSD de 256 Go. Si vous recherchez plus de capacité de stockage et un processeur plus rapide, vous pouvez également accrocher ce MacBook Pro plus puissant avec un processeur Intel Core i9 et un SSD de 512 Go avec l’AMD Radeon Pro 560X pour 2350 $, contre 2800 $.

iMac 21,5 pouces avec écran Retina 4K

1000 $ (1300 $)

Apple iMac MRT32LL / A

L’iMac 21,5 pouces a baissé à 1000 $ dans la vente d’un jour de Best Buy, avec un superbe écran 4K, un processeur Intel Core i3 de 8e génération et la Radeon Pro 555X avec deux ports USB-C.

Moniteur LED Full HD Alienware de 25 pouces

330 $ (530 $)

Moniteur Alienware AW2518H

Ce moniteur de jeu Dell Alienware de 25 pouces offre une remise de 200 $, ce qui en fait une excellente option pour tous ceux qui souhaitent mettre à niveau leur configuration. Il présente un taux de rafraîchissement de 240 Hz, une résolution Full HD 1920 x 1080 et trois ports USB 3.0 pour connecter d’autres appareils. Best Buy offre également 50% de rabais sur un ensemble clavier et souris si vous achetez ce moniteur – l’ensemble clavier sans fil Logitech MK540 pour 30 $ au lieu de 60 $.

Téléviseur TCL 55 pouces 4K série UHD 4K

500 $ (600 $)

TCL 55R625 Roku TV

Ce téléviseur TCL Roku de 55 pouces est à 500 $, se vendant normalement à 600 $. Le téléviseur 4K UHD est une option solide pour ceux qui cherchent à diffuser des films et des émissions de télévision sur Netflix, Hulu, HBO Now, etc. Il dispose de quatre ports HDMI afin que vous puissiez facilement connecter des consoles de jeux et d’autres appareils. J’ai moi-même un téléviseur TCL Roku, et c’est un excellent choix pour ceux qui cherchent à jouer, à diffuser la télévision, etc.

Carte mémoire MicroSD SanDisk Extreme Plus 128 Go

34 $ (68 $)

Carte microSD SanDisk SDSQXBZ-128G-ANCMA

La Nintendo Switch comprend un maigre 32 Go de stockage interne, mais en utilisant une carte microSD, vous pouvez étendre son espace de stockage jusqu’à 2 To. Cette carte microSD SanDisk vous donnera 128 Go supplémentaires pour vous remplir de jeux, et elle est en vente à 50% de réduction dès maintenant, ce qui fait chuter votre prix à 34 $.