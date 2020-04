aura la mutilation, la prostitution, la drogue et la cruauté

Le RPG sandbox CD Projekt a déjà été apprécié au Brésil et a un palmarès impressionnant.

Drogues, armes, activités criminelles de toutes sortes Toute bande-annonce ou gameplay Cyberpunk 2077 que vous pouvez trouver sur Internet montre des indécences en abondance, il n’est donc pas étrange que le jeu attendu de CD Projekt a obtenu une note de adultes seulement au Brésil; comme vous pouvez le lire dans une fuite partagée via Reddit.

Cet organisme énumère en détail les éléments qui ont amené le CP2077 à l’endroit où il se trouve, et nous prévoyons qu’il s’agit d’un poème entier: agression verbale et blasphème, usage et trafic de drogue, nudité, exploitation sexuelle, prostitution, relations sexuelles intenses, suicide, mutilation, cruauté pour n’en nommer que quelques-uns. Aucune tentative n’est faite pour adoucir ces éléments, mais je le fais aggravant dans la composition de certaines scènes mettant en vedette des drogues ou le sexe.

Le concepteur de la mission, Pawel Sasko, a entendu parler de la fuite via Twitter et n’a pas hésité à la commenter en plaisantant: “Êtes-vous surpris? Nous ne sommes pas en train de baiser.” Compte tenu du fait que vous voyez (et avertissez) que c’est le produit qui allait nous arriver, nous ne sommes pas surpris, non; bien que vous souhaitiez lire attentivement le impressionnant “casier judiciaire” du jeu. Si c’est le cas, cliquez simplement sur l’image qui accompagne le tweet ci-dessous.

On ne se promène pas avec de la merde Pawel Sasko Cyberpunk 2077 sera disponible le 17 septembre sur PC, PS4, Xbox One et Stadia; Bien que vous atteigniez également la nouvelle génération via, au moins, la Xbox Series X. Voulez-vous en savoir plus sur le jeu et voir plus de matériel? Prenez note: le prochain rendez-vous sera l’événement Summer of Gaming, qui a déjà une date approximative.

