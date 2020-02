aura le mode Nuzlocke, la passe de combat et même un front de bataille

Crema Games dévoile ses plans jusqu’à la sortie de la version 1.0 et au-delà.

RécemmentJeux de CremaLibérez une feuille de route à court terme pour Temtem, son grand nouveau jeu vidéo de collecte de monstres qui a réussi à vendre un demi-million d’exemplaires en seulement un mois disponible en accès anticipé sur PC. Cependant, il semble que la liste (impressionnante) de nouveaux contenus et fonctionnalités n’était que la pointe de l’iceberg, et quelques heures seulement avant l’écriture de ces lignes, les responsables ont présenté leNouveautesça devrait arriverd’ici à l’été 2021.

Comme vous pouvez le lire sur le blog officiel du jeu, l’annonce de contenu avec une si grande marge est un mouvement quelque peu risqué, donc tout le matériel dont nous parlons ci-dessous est sujet à des changements, des retards ou des annulations. Cela dit, nous vous recommandons de visiter le premier lien de l’actualité pour passer en revue tout ce qui est en cours dans les prochains mois, plus précisément jusqu’en 2020.

À toutes ces améliorations et extras, nous devons ajouter undeuxième feuille de routeÀ moyen terme, il couvre également trois blocs de contenu. Le premier arrivéhiver 2020, et bienvenue environ30 nouveaux Temtem, dont l’un est mystique (le deuxième de la liste entière). Avec eux vient la fonction des guerres des Dojos: des espaces que les clans du jeu peuvent conquérir et essayer de maintenir chaque semaine avant que les autres joueurs n’obtiennent des récompenses pour leurs exploits. Introduisez également une maison d’échange pour pouvoir échanger Temtem avec d’autres joueurs sans interagir directement avec eux, plus ou moins comme le GTS de Pokmon. Enfin, ajoutezsaisons compétitives(matchmaking 2.0) avec des notes et un mode spectateur destiné au monde de l’eSport.

La version 1.0 arrive avec les adaptations de la console, le jeu croisé et la sauvegarde croiséeSi nous allons àprintemps 2021, nous trouverons l’étape décisive:version 1.0de Temtem, pour arriver aux côtés des adaptations de Nintendo Switch, PS4 et Xbox One. Si tout se passe bien pour Crema, les joueurs pourront profiter dujeu croisé et sauvegarde croiséedepuis le début. De nouvelles fonctions seront ajoutées comme des missions quotidiennes et hebdomadaires, un système d’enregistrement de combat et, ce qui est encore plus intéressant, une île de “ fin de partie ” similaire àFront de bataillePokmon Emerald, avec plusieurs bâtiments axés sur les combats de Temtem, chacun avec ses propres règles et fonctionnalités et également l’un des contenus les plus demandés de Pokmon. D’autre part, Crema anticipe l’arrivée d’unboutique en jeu et passe de combat, tous liés uniquement à des éléments cosmétiques, sans aspects payants pour gagner en tant qu’améliorateurs ou raccourcis de toute nature.

Au-delà, dansété 2021arriver leMode Nuzlocke, très populaire à Pokmon, ce qui entraîne généralement la mort permanente. Il y aura également des restrictions sur le nombre de Temtem que nous pouvons capturer ou échanger pour chaque itinéraire, et ne peuvent être joués qu’avec d’autres joueurs sur le serveur Nuzlocke. Parallèlement à cela, nous obtenons le dernier thème mythique, un mini-bar et le système Draft Pick pour les jeux compétitifs, ce qui nous permet d’interdire à tour de rôle les créatures que nous voulons. Si vous ne savez toujours pas comment est le jeu, nous vous recommandons de lire notre comparaison entre Temtem et Pokmon.

