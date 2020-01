Australie Les feux de brousse «anéantissent» la culture autochtone

Les feux de brousse mortels et persistants en Australie brûlent depuis des mois. Aux alentours de Noël, cependant, les flammes orange scintillantes se sont rapprochées de la communauté d’East Gippsland, dans l’est de Victoria, qui abrite plus de 46 000 personnes. Alice Pepper, une organisatrice de la communauté autochtone avec le peuple Gunaikurnai, parmi eux.

Son peuple est le propriétaire traditionnel de cette terre et quelque 3 000 autochtones vivent toujours dans cette région. Lorsque les incendies sont survenus, ils ont fui, tout comme leurs ancêtres l’avaient fait il y a près de 200 ans, lorsque les colonisateurs européens ne sont arrivés que pour massacrer et séparer les familles.

“Certaines de nos personnes ont perdu leur maison et tout ce qui s’est trouvé dans les incendies, ce qui a été très traumatisant”, a écrit Pepper dans une déclaration à Earther.

Les feux de brousse sont devenus un événement traumatisant pour tout le pays, car la faune emblématique du pays souffre et le paysage devient noir. Mais pour les peuples autochtones, la crise des incendies est particulièrement traumatisante. Le feu, un élément auquel les groupes autochtones du continent vivaient autrefois en harmonie, met désormais en danger leurs sites culturels et sacrés.

«C’est un peu comme ce traumatisme d’être ignoré, puis le traumatisme de la catastrophe environnementale, aussi», a déclaré à Earther Bhiamie Eckford-Williamson, associée de recherche autochtone euahlayi au Centre de recherche sur les politiques autochtones de l’Université nationale australienne.

Partout dans le monde, la crise climatique menace l’existence même des peuples autochtones. En Australie, ce n’est pas différent. Mais les mêmes personnes les plus menacées par les flammes détiennent également l’une des solutions qui pourraient aider à protéger les forêts face à la crise climatique.

Jusqu’à la mi-janvier, plus de 26,4 millions d’acres ont brûlé cette saison des incendies en Australie. Bien qu’il n’existe pas encore de données sur le nombre exact d’Autochtones ou d’insulaires du détroit de Torres qui ont été touchés par les incendies, Francis Markham, chercheur au Center for Aboriginal Economic Policy Research de l’Australian National University, a déclaré à Earther qu’il était juste de dire que ces les feux de brousse ont un impact disproportionné sur les communautés autochtones en Australie. La Nouvelle-Galles du Sud, par exemple, est le lieu où les incendies sont concentrés, et l’État compte également le plus grand nombre d’Autochtones du pays.

«Les endroits où nous savons que beaucoup d’Autochtones vivent… ont été fortement touchés par les incendies», a déclaré Markham. «Ces impacts sont à la fois sur les personnes en termes de type d’impacts directs des incendies: perte de propriété et même perte de vie. Mais ils concernent également les impacts sur le pays et les impacts sur les sites sacrés et les sites du patrimoine, et cela est parfois manqué dans cette couverture. “

Pour le peuple Yuin de Mogo, une communauté au sud-est de la capitale australienne de Canberra, la nouvelle année a apporté un immense chagrin. Des vents violents ont balayé les flammes, forçant ces résidents à fuir leurs maisons tout comme leurs proches au sud-est de Gippsland une semaine plus tôt. Bien que les résidents se soient peut-être enfuis, la ville ne l’a pas fait. Une grande partie a été détruite par les flammes.

Cinq membres du Mogo Local Aboriginal Land Council – un organisme élu qui représente et soutient les groupes autochtones locaux – ont perdu leurs maisons. Ils ont même perdu le bâtiment du conseil lui-même où ils conservaient des objets de cérémonie inestimables en plus des données écologiques qu’ils collectaient pour les archiver numériquement ainsi que l’histoire culturelle pertinente.

Lorsque les forêts brûlent, les populations autochtones en portent trop souvent le poids. Nous avons vu cela en Amazonie l’année dernière et dans le nord de la Californie en 2017 pour ne citer que deux exemples récents où des groupes autochtones ont été plus durement touchés et ont reçu moins d’aide face à des incendies massifs. Cela ne veut rien dire du myriade comment les crises environnementales et climatiques nuisent aux peuples autochtones en plus des injustices historiques.

Et à propos de ces injustices. Le colonialisme et le génocide ont décimé les peuples autochtones du monde entier, leur laissant des ressources insuffisantes pour naviguer avec succès dans le monde colonisé ou torturer ceux qui choisissent de rester en dehors de la société colonisée.

L’Australie a une relation particulièrement tendue avec son passé et le génocide commis au nom de l’expansion coloniale. Environ 30 pour cent des ménages autochtones vivent dans la pauvreté. Leur taux de chômage est plus du double de celui des non-autochtones. Comparé à d’autres pays occidentaux comme les États-Unis, le gouvernement australien n’a commencé que récemment à restituer les terres volées aux peuples autochtones. Les Gunaikurnai ont été les premiers à reprendre certaines de leurs terres au gouvernement en 1965. Pourtant, même aujourd’hui, le gouvernement australien ne reconnaît pas les communautés autochtones australiennes comme souveraines comme le font des pays comme le Canada et les États-Unis.

Les conséquences en Australie se sont révélées destructrices à la fois pour les communautés autochtones et les campagnes, et les incendies sont en partie le résultat de cette histoire coloniale. Lorsque les peuples autochtones ont perdu leurs terres, ils ont perdu le droit de prendre soin de leurs terres. Une technique courante utilisée par les Premières nations d’Australie consiste à utiliser le feu comme ressource culturelle pour nettoyer le sol de la forêt et améliorer la santé de l’écosystème, une pratique sacrée qui s’est terminée après l’accaparement des terres colonialistes.

«Vous avez des générations d’Autochtones qui ont été ignorés, dont les pratiques de gestion des terres et la connaissance de l’environnement ont été ignorées, puis regardez-le être mal géré, et ces incendies sont le résultat de cette mauvaise gestion et de ce manque de compréhension.»

Une sécheresse extrême et une chaleur record ont alimenté les incendies, ce qui est absolument un symptôme du climat de chauffage. Mais la mauvaise gestion des terres a encore aggravé la situation.

“À grande échelle, les peuples autochtones ne sont toujours pas présents dans la gestion de leurs propres terres et eaux traditionnelles”, a déclaré Eckford-Williamson, chercheur au Centre de recherche sur les politiques autochtones de l’Université nationale australienne. «Vous avez des générations d’Autochtones qui ont été ignorés, dont les pratiques de gestion des terres et la connaissance de l’environnement ont été ignorées, puis regardez-le être mal géré, et ces incendies sont le résultat de cette mauvaise gestion et de ce manque de compréhension.»

D’innombrables ressources et sites culturels existent dans les forêts d’Australie, a expliqué Eckford-Williamson. Les communautés autochtones écorchent les arbres pour fabriquer des canoës et un type spécial de panier appelé coolamons. Le processus laisse des traces sur l’extérieur des arbres tout en les gardant en vie et c’est pourquoi les arbres sont connus comme des arbres marqués. Ces arbres qui parsèment le paysage sont considérés comme sacrés. Ils sont un lien direct avec les ancêtres autochtones. Maintenant, beaucoup sont probablement partis à cause des incendies.

«Ces incendies ont effacé des forêts entières et, avec lui, ils effacent la mémoire culturelle de nos groupes autochtones», a déclaré M. Eckford-Williamson. “La combustion de ces arbres marqués en est un exemple très profond [impact]. “

Le parc national de Budj Bim, un site sacré pour le peuple Gunditjmara qui a été ajouté à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO l’année dernière, a été constamment menacé par les feux de brousse cette saison. Jusqu’à présent, les pompiers ont réussi à éloigner les flammes, mais les dommages causés aux environs auront toujours un impact sur le tourisme local même si les trésors culturels sont conservés.

«Pour de nombreuses communautés des Premières nations, il peut y avoir un impact économique immédiat si elles ont des entreprises commerciales directement liées au pays – grâce à une réduction des ateliers touristiques ou culturels et des marchandises à vendre», Rob Corrigan, agent principal des communications chez Reconciliation Australia, une organisation dédiée à rétablir la justice et l’équité à travers le continent, a écrit dans un e-mail à Earther.

«Pour nos employés, intensifier nos efforts pour prendre soin les uns des autres est notre moyen le plus fiable de surmonter une situation.»

Certains sites sacrés peuvent avoir disparu ou être modifiés à jamais. Mais des dons sont venus pour aider les communautés à faire face à la perte de revenus et de logements. Neil Morris, musicien indigène et défenseur de l’autonomisation des communautés indépendantes des peuples Yorta Yorta et Dja Dja Wurrung, a créé un GoFundMe pour aider les communautés autochtones à payer les frais de réinstallation temporaire, à racheter les articles perdus comme les vêtements, les coûts de récupération des biens endommagés et toutes les autres communautés. décider dont ils ont besoin. Jusqu’à présent, Morris a levé plus d’un million de dollars, bien au-delà de son objectif initial de 100 000 $. Le soutien arrive toujours, et Morris a déclaré qu’il travaillait à se coordonner avec les dirigeants communautaires pour déterminer comment allouer les fonds.

“Cela appartient aux communautés, et à chaque étape du processus, je m’assure de parler aux membres de la communauté”, a déclaré Morris à Earther. “Pour nos employés, intensifier nos efforts pour prendre soin les uns des autres est notre moyen le plus fiable de traverser une situation, et c’est ce que nous essayons de réaliser avec cela.”

Annick Thomassin, chercheuse en anthropologie à l’Australian National University, a lancé un GoFundMe distinct pour la communauté Mogo qui a perdu le bâtiment de son conseil foncier. Elle a travaillé en étroite collaboration avec leurs rangers pour documenter leur relation avec la terre et les aider à développer une application qui peut enregistrer des données écologiques, y compris des relevés de végétation et d’animaux, avec des marqueurs culturels pertinents. Maintenant que les recherches minutieuses et les données recueillies sont très probablement perdues dans les cendres du bâtiment du conseil foncier de Mogo, a-t-elle déclaré.

À quoi ressemblaient les flammes en décembre à l’extérieur de Sydney.Photo: AP

Ce que les incendies ont offert, malheureusement, c’est une prise de conscience croissante que l’Australie a plus besoin de la sagesse ancienne des peuples autochtones que ses dirigeants ne le reconnaissent. Heureusement pour eux, les communautés ont déjà commencé à offrir ces connaissances à quiconque souhaite écouter. Des ateliers de brûlage culturel ont vu le jour sur tout le continent. Cette pratique ne sauvera peut-être pas l’ensemble de l’Australie de la crise climatique, mais c’est un outil essentiel dont ses habitants auront besoin s’ils veulent même avoir la possibilité de s’adapter à la hausse des températures et à une sécheresse plus intense qui rendent le paysage plus inflammable.

Den Barber, un membre indigène du peuple Wiradjuri, était pompier. Il avait l’habitude de voir le feu et la façon dont il brûlait à travers les forêts. Parfois, les incendies étaient intentionnels dans le cadre de mesures de réduction des risques. Cependant, quand il a vu pour la première fois une cérémonie de brûlure culturelle en 2010, il savait qu’il y avait quelque chose de spécial dans cette méthode.

“Je ne voyais rien d’autre”, a déclaré Barber à Earther. “C’était juste magique à regarder.”

Après que le groupe qui dirigeait la cérémonie ait déposé une seule allumette allumée sur le point choisi, il a regardé les flammes s’éteindre dans un rayon de 360 ​​degrés. Il avait l’habitude de voir des lignes de tir, mais ce n’était pas ça. La brûlure culturelle est comme laisser tomber un caillou dans un étang et laisser les vagues se dissiper sauf, dans ce cas, c’est le feu, pas l’eau qui fait le ondulation. Barber a vu le feu brûler lentement et bas, donnant aux lézards et aux insectes l’occasion de chercher un abri plus haut dans les arbres. Des oiseaux se sont précipités vers le feu, mangeant un buffet de sauterelles qui tentaient de s’échapper. Quelque chose au sujet de ces incendies se sentait bien, a déclaré Barber.

C’est pourquoi il a lancé la Koori Country Firesticks Aboriginal Corporation, une initiative visant à réaliser des incendies culturels pour les propriétaires fonciers privés et publics. Il veut aider à intégrer cette combustion dans le courant dominant, car ce type de combustion se débarrasse de la végétation qui devient le carburant des flammes monstrueuses que nous voyons aujourd’hui. Il encourage également la nouvelle croissance de l’herbe, que les animaux aiment manger. De plus, ces incendies évitent la verrière, qui est censée être protégée, a déclaré Barber. Il ne devrait jamais brûler, selon la loi indigène traditionnelle.

“À l’époque traditionnelle, vous auriez été puni pour cela”, a déclaré Barber à Earther. “Si vous brûlez la canopée, vous brûlez non seulement l’ombre que les arbres offrent, mais vous brûlez peut-être le lit de semences. Vous brûlez un habitat. Vous brûlez des fleurs. C’est là que réside toute la magie, où se trouvent toutes les choses qui nous soutiennent. “

Au-delà de la métaphysique, les propriétaires non autochtones attribuent des techniques de brûlage culturel pour avoir sauvé leur propriété des incendies de cette saison. Et dans le Territoire du Nord, les gardes forestiers autochtones utilisent cette méthode de brûlage dans le cadre d’un programme de compensation de carbone avec la société pétrolière et gazière ConocoPhillips. Depuis 2006, cette combustion lente a compensé plus de 2 millions de tonnes métriques de carbone en empêchant les types de feux massifs qui peuvent brûler à travers plus de végétation et, ainsi, libérer plus de carbone dans l’atmosphère.

Bien que je ne sois pas fan des partenariats avec les géants des combustibles fossiles, je suis fan des programmes menés par les autochtones qui réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Ce n’est pas seulement ce dont l’Australie a besoin, mais le monde dans son ensemble si nous voulons éviter le pire de la crise climatique. Cela ne signifie pas pour autant que les efforts devraient s’arrêter aux savoirs autochtones. Pour vaincre la crise climatique, il faudra bien plus que cela. Il faudra réunir tous les meilleurs esprits: scientifiques, anciens autochtones et chefs de communauté.

Les incendies en Australie sont un avertissement si nous ne travaillons pas ensemble. Les flammes détruisent les terres et les trésors de gens comme les Gunaikurnai dans l’Est du Gippsland et les Yuin à Mogo qui a déjà assez perdu. Pourtant, malgré tout ce qu’ils ont perdu – et tout ce que le monde leur a enlevé – les groupes autochtones australiens veulent toujours partager leurs connaissances. Il est maintenant temps d’écouter.

.