Avant la quarantaine, Netflix enregistre 16 millions de nouveaux utilisateurs

Par Rodolfo León

0 COMMENTAIRES

21/04/2020 17:28

Nous vivons à une époque où une grande partie du monde est obligée de rester chez elle en raison du danger COVID-19. Comme prévu, plusieurs services et plateformes de streaming pour consommer du contenu sans avoir à quitter nos foyers ont grandement bénéficié de ce qui précède, et Netflix c’est l’un d’eux.

La société a publié les résultats financiers du premier trimestre 2020, et le nombre d’abonnés gagnés a surpris même la même plateforme. Auparavant, Netflix J’avais estimé à ajouter sept millions d’abonnés au cours des trois derniers mois, mais en raison de la pandémie, ce nombre a doublé et la réalité est que 15,8 millions de nouveaux utilisateurs ont gagné.

¿Netflix vous devriez être très satisfait de ces résultats, non? Enfin, pas tant que ça, car c’est une situation temporaire et l’entreprise le sait. Une fois la pandémie terminée, le nombre d’abonnés baissera considérablement et tout comme il a des points positifs, il y a aussi des points négatifs. Selon la plateforme, ce pic de croissance des abonnés va ralentir considérablement leur croissance organique une fois que tout redeviendra normal. Pour l’instant, ce sont les rois du streaming, mais n’oublions pas que de nouveaux services arrivent qui pourraient mettre en danger Netflix.

Profiter de ce dont nous parlons Netflix, il a été récemment confirmé que l’anime de Fantôme dans la coquille Il y aurait une deuxième saison sur la plate-forme et ici vous pouvez voir un nouvel aperçu.

Via: Hypertextuel

Boruto: Voici à quoi ressemble l’affiche du nouvel arc narratif de l’anime

Rodolfo León

Editor at atomix.vg

Gamer, cinéphile et amoureux de la culture pop.

Twitter: @remi_leon

.