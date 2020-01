Avant la saison 4, la carte Apex Legends World’s Edge a changé

Avant le début de la saison 4 d’Apex Legends: Assimilation, la carte World’s Edge a commencé à changer. À certains endroits sur la carte, vous pouvez maintenant trouver des panneaux annonçant de futures constructions. Vous pouvez voir les signes dans les images intégrées ci-dessous.

Les panneaux annoncent que la vallée entre Fuel Depot et Thermal Station est le futur emplacement d’un chantier. Et l’entreprise responsable de la construction? Hammond Robotics – la même société qui parraine Forge, la nouvelle légende qui devrait sortir dans Apex Legends au début de la saison 4, et celle responsable de la création de la technologie IMC dans Titanfall et Titanfall 2. Les signes semblent taquiner certains types de construction ou de prise de contrôle sur le thème de Forge devrait apparaître dans la vallée pendant la saison 4.

Vous pouvez trouver le premier panneau en haut de la crête qui mène à la station thermale.

Respawn a déjà fait des taquineries comme ça. Vous pouviez repérer des flyers sur Kings Canyon avant le début de la saison 2: Battle Charge, qui a vu les flyers et les Léviathans à la périphérie de la carte envahir le champ de bataille. Avant l’événement Voidwalker, des drapeaux sont apparus sur Kings Canyon qui indiquaient où la prise de contrôle de la ville de Wraith serait construite.

Il convient de noter que ces panneaux de construction de Hammond Robotics sur World’s Edge marquent une zone beaucoup plus grande que les drapeaux de construction qui ont taquiné la prise de contrôle de la ville de Wraith. Cela ne signifie pas nécessairement quoi que ce soit, mais World’s Edge pourrait voir un ajout assez important – peut-être assez grand pour compter comme un nouveau point de repère.

Vous pouvez trouver un autre panneau sur la colline surplombant à la fois Fuel Depot et le tunnel qui mène à Train Yard.

Basé sur une image révélée lors de la saison 4 de Reveal Devstream, la structure semble être un complexe d’appartements géant composé d’un gratte-ciel et de plusieurs immeubles de bureaux et bureaux. L’image est intégrée ci-dessous. Vous pouvez voir la nouvelle structure en arrière-plan sur la gauche, qui semble être située directement en face de Fuel Depot sur la droite.

Respawn ne l’a pas encore confirmé, mais les bâtiments de gauche semblent être ajoutés à World’s Edge.

De plus, dans l’image qui montre à quel moment le mode classé de la saison 4 passera de l’emplacement à World’s Edge à l’emplacement à Kings Canyon, vous pouvez voir à gauche ce qui ressemble à Capitol City. Cependant, ce ne peut pas être Capitol City. En fonction de l’emplacement de la gare, Epicentre devrait être à gauche de cette ville, pas à droite. Cette image semble suggérer qu’une ville va être construite à droite des falaises qui entourent Epicentre – donc où se trouve actuellement la raffinerie. Soit cela, soit quelque chose va arriver à World’s Edge où toutes les structures se déplacent et Capitol City et Epicenter changent de position. Quoi qu’il en soit, il semble que nous pouvons nous attendre à ce que World’s Edge soit très différent le 4 février.

Ce … ce n’est pas où Capitol City est censé être? Et est-ce une … fosse de lave rougeoyante au milieu?

Saison 4: L’assimilation fera beaucoup plus que d’ajouter un nouveau personnage et d’introduire quelques changements de carte. Respawn a annoncé que la saison 4 verra le retour de Kings Canyon, l’ajout d’une nouvelle arme à feu et des modifications au classement et aux systèmes d’assistance.

Apex Legends est actuellement dans les dernières semaines de la saison 3: Meltdown. Pour mettre fin à la saison, le jeu organise un événement à durée limitée, la Grande Soirée Arcade, qui ajoute sept modes supplémentaires au jeu, ainsi que de nouveaux skins de personnages et d’armes rares et légendaires. L’événement a été lancé parallèlement à une mise à jour du jeu qui a implémenté un nerf pour Wraith, des buffs pour Gibraltar et Crypto, et a enlevé des mags énergétiques étendus – que Respawn a taquiné est un indice pour quelque chose qui arrive dans la saison 4.

