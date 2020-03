Avant la suspension de la Premier League, l’équipe a simulé sa journée dans un jeu vidéo

La Premier League, le circuit de football le plus élevé d’Angleterre, est l’une des ligues les plus populaires au monde. Malheureusement, il a dû être reporté indéfiniment en raison du COVID-19 ou du coronavirus, une maladie que certains professionnels du football anglais ont déjà. Compte tenu de cela, certaines équipes ont cherché des solutions créatives pour divertir leurs fans. L’un d’eux a décidé de la même manière son match du jour dans un jeu vidéo.

En est responsable l’équipe qui gère les réseaux sociaux de Watford F.C., une équipe basée dans la ville de Watford et qui s’est distinguée cette saison pour avoir battu Liverpool F.C., actuel leader de la compétition. Dans un post sur Twitter, ils ont montré qu’ils avaient simulé le match contre Leicester City qui aurait dû avoir lieu le samedi 14 mars chez Football Manager.

Dans le jeu de football avancé de Sports Interactive et SEGA, les fans de Watford et de la Premier League ont pu profiter d’une version accélérée de 90 minutes de football. C’est une vidéo courte mais divertissante qui nous montre ce que cela aurait pu être sans COVID-19.

Bien sûr, il faut reconnaître que tous les fans de Watford ne seront pas satisfaits de cette simulation. Nous disons cela depuis qu’ils ont fait match nul 1-1 contre ceux menés par Brendan Rodgers. Bien que ce ne soit pas un mauvais résultat – surtout compte tenu du fait qu’ils jouaient contre la troisième place en Premier League – le tirage au sort est peu utile dans leur lutte pour la non-relégation.

Voici la simulation:

Le spectacle doit continuer 👀

Watford vs @LCFC présenté par @FootballManager!

Venez sur vous ‘Orns … # WATLEI pic.twitter.com/VFDaWJKDhg

– Watford Football Club (@WatfordFC) 14 mars 2020

Qu’as-tu pensé Souhaitez-vous que Watford continue avec eux pour approvisionner la Premier League? Dites-le nous dans les commentaires.

Au cas où vous ne le sauriez pas, Football Manager est un simulateur de football pour PC, qui a également eu des versions pour mobile et Nintendo Switch. Vous y incarnez un directeur technique et vous devrez assumer la responsabilité de tous les éléments les plus importants de votre équipe pour l’amener à la gloire sportive.

