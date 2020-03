Avec la PS5 et la Xbox Series X, nous aurons “des mondes beaucoup plus grands que ce que nous avons jamais vu”

Ouais La PS5 et la Xbox Series X seront publiées fin 2020 c’est quelque chose qui n’est pas entièrement clair; La crise sanitaire des coronavirus complique la production de composants, et Sony et Microsoft n’ont pas encore commenté. Pour le moment, nous ne connaissons pas les caractéristiques techniques exactes des deux consoles, bien que ce que toute l’industrie confirme déjà, c’est qu’elles incorporeront un disque SSD à l’intérieur.

Ces types de disques, que la plupart des nouveaux ordinateurs montent déjà, atteignent ce l’accès aux données est beaucoup plus rapide qu’avec les disques durs traditionnel. Cependant, malgré cet avantage technique, dans la pratique les PC n’en ont guère profité puisque le développement des jeux vidéo se fait en tenant compte des limitations de toutes les versions.

Ce handicap, causé par la PS4 ou la Xbox One actuelle, sera supprimé dans la prochaine génération, dans laquelle Les SSD seront communs sur toutes les plateformes. Mais comment cela et d’autres avancées technologiques affecteront-ils les lancements de la nouvelle génération?

Red Dead Redemption 2 | Jeux Rockstar

Il en a discuté avec IGN Elijah Freeman, vice-président de Virtuos, un studio spécialisé dans la remasterisation et l’adaptation à différentes plateformes avec un succès notable. L’exécutif affecte l’éventail de possibilités ouvertes aux créatifs lors de la création de nouveaux mondes:

“L’augmentation de la puissance et de la vitesse des consoles comme la Xbox Series X se traduira par un monde beaucoup plus grand que ce que nous avons vu jusqu’à présent et avec bien d’autres choses à faire également.” “Vous pourrez également vous déplacer beaucoup plus rapidement, que ce soit en roulant à grande vitesse avec une voiture de course ou en volant avec un dragon et peut-être sans aucun temps de chargement.”

Les SSD seront l’un des composants clés Lors de la limitation ou de l’élimination totale des temps de chargement sur PS5 et Xbox Series X, mais pas seulement, l’accès rapide aux données vous permettra de créer mondes ouverts plus complexes et plein de détails sans avoir à sacrifier les images par seconde ou la résolution.