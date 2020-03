Avec l’annulation de l’E3 2020, Nintendo cherche d’autres moyens de tenir les fans à jour

Par Stephany Nunneley,

Nintendo a déclaré qu’il envisageait d’autres moyens de tenir les fans à jour à la suite de l’annulation de l’E3 2020.

Dans un communiqué, la société a déclaré qu’elle soutenait la décision de l’ESA d’annuler l’E3 2020 afin d’aider à “protéger la santé et la sécurité de chacun”.

La société a déclaré qu’elle continuerait d’être «flexible et de rediriger» ses efforts vers «d’autres moyens» pour tenir les gens au courant de ses activités et de ses produits. Il a également déclaré qu’en raison de l’épidémie de COVID-19, il n’assisterait probablement pas aux événements de l’industrie dans un «avenir prévisible».

“En raison de l’épidémie de COVID-19, les grands événements de l’industrie peuvent être intenables dans un avenir prévisible”, indique le communiqué via Gamespot. “Mais nous envisageons différentes façons de dialoguer avec nos fans et nous aurons plus à partager au cours de l’année.”

Cela signifie que nous pouvons probablement nous attendre à plus de Nintendo Directs, mais la société n’a pas élaboré ses plans.

La société n’a pas organisé de conférence de presse traditionnelle à l’E3 depuis de nombreuses années, mais a plutôt opté pour des présentations préenregistrées et des flux Treehouse Live. Il est possible que nous puissions voir un flux Treehouse Live depuis le port d’attache de l’entreprise au lieu d’un depuis la salle d’exposition. Mais encore une fois, ce ne sont que des spéculations, car les plans de Nintendo semblent toujours en discussion.

L’ESA a annoncé plus tôt cette semaine qu’elle avait annulé l’E3 2020 en raison de préoccupations concernant la propagation du coronavirus. Dans le sillage de l’actualité, Microsoft et Ubisoft ont annoncé leur intention d’héberger des événements numériques. Devolver Digital avait également prévu d’organiser une «conférence en direct Devolver Direct / presse et peut-être plus».

