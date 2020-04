Avec les visites annulées, la fermeture des lieux et l’avenir incertain, les musiciens affluent vers Twitch

Le stream Twitch du musicien populaire Marc Rebillet du 17 mars – le premier de sa «Quarantine Livestream Tour» – a commencé comme ses autres spectacles: vêtu d’une robe de soie, il a improvisé une série de chansons basées sur les suggestions de sujets de son public. Les gens ont demandé des chansons sur l’apocalypse et le papier toilette. Environ une heure et demie plus tard, il a annoncé qu’il faisait «chaud comme de la merde» et a retiré sa robe, se déshabillant jusqu’à ses sous-vêtements. C’est aussi pratiquement un rituel lors des concerts de Rebillet. Twitch, cependant, n’a pas aimé ce morceau. Il l’a suspendu peu de temps après.

Ce jour-là, Rebillet était censé être en tournée de concerts en Australie, mais il a échoué en raison de Covid-19. Pas familier avec le streaming sur des plateformes comme Facebook et YouTube, Rebillet était ravi lorsque Twitch lui a proposé de l’aider à configurer sa chaîne afin qu’il puisse plus facilement compenser une partie des revenus de la tournée qui avait soudainement disparu. Quelque part en cours de route, cependant, la main gauche et la main droite n’ont pas réussi à se rencontrer et à faire de la très belle musique de la main ensemble. Il est difficile de savoir si Twitch croyait que Rebillet connaissait déjà ses règles strictes en matière de code vestimentaire ou si la personne de l’entreprise qui avait amené Rebillet dans le giron et la personne qui l’avait suspendu ne l’avaient pas vue d’un œil à l’autre (en réponse aux demandes de renseignements de Kotaku, la société a simplement souligné sa page de directives de code vestimentaire). Quoi qu’il en soit, Rebillet a été frappé avec le marteau-piqueur, et cela a laissé un goût amer dans sa bouche.

“J’aurais aimé qu’ils y pensent avant de m’emmener dans le putain de lapin Twitch.”

“Pour passer des heures et des heures à mettre en place toute cette merde, à créer des actifs, à en faire la promotion – j’ai à peine un public là-bas, et c’était beaucoup de travail de simplement fermer”, a déclaré Rebillet à Kotaku par téléphone. Il a expliqué que le retrait du peignoir était devenu un élément central de ses spectacles ironiques il y a quelque temps, car il devenait chaud sur scène ou les membres du public lui demandaient de les enlever. Ces jours-ci, les gens viennent à ses spectacles en robes pour rendre hommage. Il a été stupéfait quand il a réalisé que Twitch ne s’était pas préparé à cela. “J’aurais aimé qu’ils y pensent avant de m’emmener dans le putain de lapin Twitch”, a-t-il dit.

Ce n’est qu’un exemple des turbulences que les musiciens ont ressenties lorsqu’ils ont tenté de naviguer dans les eaux violettes trompeuses de Twitch. Avec les tournées, leur plus grande source de revenus, annulées, les musiciens se dirigent en ligne. Les musiciens de grands labels avec des millions de fans et des comptes bancaires sans fond s’en tiennent principalement à Facebook et Instagram, mais à l’ère des services de streaming monolithiques et de l’attente générale que la musique soit gratuite, même de nombreux artistes populaires sont loin d’être riches. En conséquence, ils se sont tournés vers Twitch, qui propose une suite d’outils délibérément conçus pour gagner de l’argent. Ils espèrent que cela corrigera une fuite qui pourrait autrement les saigner à sec.

Mais Twitch n’est pas seulement une plate-forme. C’est une communauté avec ses propres règles, normes et étiquette. Autrement dit, vous ne pouvez pas compter sur les mêmes quelques extraits sonores de plaisanteries sur scène lorsque tout votre public est composé de ce seul gars qui crie sans cesse “Jouez” Freebird “” à chaque concert. Certains musiciens de Twitch de longue date ont également du mal à s’adapter à ce qui commence à ressembler à un nouveau statu quo. Ce n’est plus un gros poisson dans l’étang relativement petit qu’est la section «Musique et arts de la scène» de Twitch, ils ont affaire à des chiffres qui fléchissent et à un manque d’attention de la part de Twitch, même si les grands musiciens bénéficient d’une section qui n’aurait pas devenir viable sans eux.

La musique a été parmi les premiers types de contenu non ludique que Twitch a autorisé et promu avant même de créer une section «IRL» dédiée en 2016. En 2018, elle a supprimé le parapluie IRL monolithique et a créé de nouvelles sections, notamment Musique et arts de la scène. En d’autres termes, la musique n’a jamais été l’attraction principale de Twitch, mais au fil des ans, elle a fait une raquette suffisamment forte pour que l’intégralité de Twitch ait été forcée, sur une base semi-régulière, d’en tenir compte. Par exemple, en 2015, des sites de jeux (y compris Kotaku) ont écrit sur le pianiste Kyle Landry qui se transformait en une sensation littérale sur la plateforme. La réalisation de base présente dans les gros titres était la même: la musique sur Twitch était arrivée. Ou peut-être qu’elle était là depuis un certain temps, mais ce n’est qu’à ce moment-là que les gens à l’extérieur de la bulle Twitch ont vraiment remarqué.

Maintenant, la même chose se produit sur une scène plus traditionnelle. Il y a deux semaines, il y a deux ans, lorsque les États-Unis ont finalement pris conscience de la gravité de la pandémie de Covid-19, le groupe hardcore Code Orange a diffusé son spectacle de sortie d’album depuis un lieu vide à des milliers de fans, atteignant près de 13 000 téléspectateurs simultanés sur Twitch. Les titres de GQ, The Guardian et Pitchfork ont ​​suivi. Pour beaucoup, c’était une proclamation fortement déformée et grognée de colère de ce que les autres savaient déjà: Twitch n’est pas seulement pour les jeux vidéo. C’est aussi pour la musique (et un million d’autres choses).

Ce fut une nouvelle expérience pour Code Orange. Comme le groupe ne pouvait pas avoir de public en direct, ils ont décidé de composer leurs visuels et de créer une expérience cinématographique qui ressemblait presque à quelque chose d’un jeu vidéo. Cela a demandé énormément de travail.

“C’était presque un nouveau défi amusant, et c’était éprouvant pour les nerfs de la même manière qu’un spectacle”, a déclaré Jami Morgan, le leader de Code Orange, à Kotaku par téléphone. «Nous avons dû passer beaucoup de temps [on preparation]et nous avions beaucoup de gens qui travaillaient avec nous. Mais même nous, nous étions en train de jouer des chansons, de courir en arrière, de regarder les images, de vérifier l’audio, de nous assurer que cela fonctionne, d’avoir un flux de sauvegarde, d’avoir un système par défaut si celui-ci tombait en panne … Nous arrivé à 9h, et nous n’avons pas joué avant 21h Cela prend beaucoup d’efforts si vous voulez faire un gros flux multi-caméras avec beaucoup de production. “

Le stream a été un succès, Morgan disant que son groupe avait passé des années à préparer de la musique et des visuels pour une tournée afin de faire passer leur vision, seulement pour avoir l’impression que le stream leur avait permis d’atteindre leur objectif en une seule fois. Mais c’était aussi atypique en ce qui concerne les flux Twitch. En général, les téléspectateurs de Twitch s’attendent à un degré élevé d’interaction de la part des streamers – des réponses sincères aux questions et commentaires, des réactions animées aux abonnements et aux gros dons. Morgan, cependant, a déclaré que son groupe n’aime pas briser “le quatrième mur” de la mystique de leur musique lors des performances, préférant plutôt garder l’interaction directe limitée à des avenues alternatives comme leur Discord.

“Cela ressemble plus à un combat qu’à un spectacle”, a-t-il dit à propos de l’intensité d’un concert de Code Orange, notant que le groupe ne s’asseoirait probablement jamais devant une caméra et accepterait des demandes de reprises ou quelque chose du genre.

En conséquence, la deuxième diffusion Twitch du groupe, qui a eu lieu plus tôt cette semaine, a été plus difficile à vendre. Un mélange d’un membre du groupe jouant des airs industriels en direct superposés avec des visuels étranges, c’était impressionnant, mais il n’avait ni le bombardement d’un concert complet ni l’intimité basée sur le chat d’un flux Twitch standard. Il a culminé à un peu plus de 800 téléspectateurs simultanés.

Pourtant, il pourrait y avoir quelque chose à dire pour les musiciens qui essaient de faire leur propre chose sur Twitch. Coincés chez eux dans un avenir prévisible, des musiciens et des groupes populaires créent des chaînes et arrivent rapidement à la conclusion que le streaming sur Twitch est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. Lors de son premier stream sur la plateforme, un de mes musiciens préférés, Anthony Green, qui est chanteur pour Circa Survive, Saosin, The Sound Of Animals Fighting, et mille autres actes, ressemblait à un cerf entouré d’une armée de phares comme les demandes et les questions de milliers de fans lui ont volé dessus. Quand il s’est rendu compte qu’il pouvait faire défiler le chat, il a fait de son mieux pour répondre à tout le monde, mais même en streaming depuis son propre salon, il était clairement mal à l’aise. Pendant ce temps, pendant un flux de son propre producteur et compositeur populaire, Kenny Beats a accidentellement crié à quelqu’un de lui avoir fait un don. Lors de son deuxième jour de streaming Twitch, il a exprimé sa perplexité face à la culture dans laquelle il était tombé.

“Je ne sais pas ce que c’est un peu”, a-t-il dit à propos de la devise propriétaire de Twitch, qui peut être utilisée pour donner un pourboire aux streamers, pendant son stream. “Je ne sais pas ce qu’est un pog. Les gens continuent de m’appeler un streamer titty. Hier, j’ai continué à tirer le cordon et à tourner ma vie[stream] off, et ils m’ont appelé Kenny Feets. Qu’est-ce que je suis censé faire?

Certes, il s’est amusé avec ça, en publiant des clips de son processus d’apprentissage et en faisant des blagues à ses propres frais sur Twitter.

Pour les musiciens qui ont l’habitude d’avoir une scène et des agents de sécurité entre eux et les fans pendant une heure environ, ils diffusent des flux Twitch sans cesse interactifs.

“Ce n’est pas une plate-forme où vous déposez une vidéo en direct une fois par mois. Ce n’est pas quelque chose où vous jouez un spectacle une fois par semaine … Vous créez une communauté. ”

Matt Heafy, leader du groupe de métal Trivium, fait partie d’une poignée de musiciens plus traditionnels qui ont établi une présence sur Twitch des années avant le récent boom de la musique. Ces jours-ci, il est connu presque autant pour sa chaîne Twitch que pour son groupe, mais au début, il a dû franchir une courbe d’apprentissage abrupte. Quand il a commencé il y a trois ans, il connaissait Twitch, ayant regardé régulièrement des streamers de jeux compétitifs comme Brett “Dakotaz” Hoffman et Michael “Shroud” Grzesiek, mais il ne connaissait pas vraiment les tenants et les aboutissants du streaming lui-même. . Il a commencé à jouer à des jeux vidéo sur PS4 avec une webcam de base et n’a pas beaucoup participé au chat. Il a attiré «5 à 17 personnes à la fois», a-t-il dit à Kotaku par téléphone.

Environ six mois après le début de ce processus, les employés de Twitch qui étaient fans de sa musique l’ont encouragé à diffuser ses pratiques. C’est ce qu’a dit Heafy quand il a commencé à plonger dans le monde compliqué du streaming musical. Son objectif était de créer un environnement où il pourrait être à l’écart et amical avec les téléspectateurs, mais cela sonnerait aussi bien qu’un «DVD en direct». Il a acheté quatre caméras pour capturer différents aspects de son jeu de guitare et de son chant. Il a également investi dans plusieurs microphones. Il s’est également inspiré des streamers Fortnite exécutant des configurations à deux PC pour optimiser leurs performances et a créé une plate-forme puissante pour répondre aux besoins de son opération de plus en plus haut de gamme. Ça a marché. Ces jours-ci, Heafy compte plus de 100 000 abonnés et parle et chante avec les téléspectateurs avec la confiance sans effort d’un pro. Il collabore également avec Twitch pour créer une série de vidéos pratiques pour la section musique du site, une évolution naturelle de l’aide qu’il a fournie à d’autres groupes qui sont entrés dans Twitch, comme d’autres mavens metal DragonForce, qui ont streamé leur processus d’enregistrement d’album. en 2018 et a joué un spectacle à TwitchCon l’année dernière.

Le point le plus important de Heafy de l’école de Twitch de coups durs, cependant, était que la communauté ne peut pas être une réflexion après coup.

“Ce n’est pas une plate-forme où vous déposez une vidéo en direct une fois par mois”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas quelque chose où vous jouez un spectacle une fois par semaine. C’est quelque chose qui nécessite énormément un calendrier. Vous voulez essentiellement transformer votre chaîne en un lieu où les gens peuvent passer du temps. Il devient alors leur bar, leur café, leur restaurant local, leur lieu de musique préféré. Vous créez une communauté. “

Heafy diffuse cinq jours par semaine lorsqu’il n’est pas en tournée et sept jours par semaine quand il l’est. Trivium diffuse chaque émission en direct qu’ils jouent.

“C’est ce genre de cohérence qui me semble très important d’avoir une chaîne réussie, peu importe ce que vous diffusez, qu’il s’agisse de cuisine, de musique ou de jeux vidéo”, a déclaré Heafy.

Cela a permis à Heafy de transformer le streaming en un deuxième emploi et un pilier de la durabilité de Trivium. Le groupe a dû annuler des concerts à cause de covid-19, mais même si un groupe de métal de leur taille ne fait pas d’argent «passer le poing», ils vont bien dans un avenir prévisible.

«C’est malheureux que cela se produise, mais j’ai déjà l’infrastructure en place et je le fais déjà depuis deux ans et demi», a-t-il déclaré. «C’est une bonne source de revenus supplémentaires, et c’est fou que je fasse essentiellement ce que je dois faire pour rester en forme pour mon concert principal. Je dois m’entraîner et je veux jouer à des jeux vidéo. Je ferais ces choses de toute façon. “

Heafy reconnaît qu’il a de la chance, et il essaie d’utiliser sa chaîne non seulement pour se produire, mais aussi pour discuter de manière responsable de ce qui se passe en ces temps sans précédent: «Je ne crois pas que ce soit la fin du monde, mais je ne pense pas non plus c’est quelque chose qui devrait être balayé. Quand les gens disent: “Oh, c’est aussi mauvais que la grippe”, c’est comme, non, c’est bien pire … Je pense que c’est la responsabilité des personnes qui ont une plate-forme pour fournir une bonne réponse recherchée. Notre pays doit mettre la vie humaine avant tout. »

“J’aurais besoin de 2 000 abonnements sur Twitch pour compenser une émission.”

D’autres musiciens qui envisagent Twitch comme une source de revenus alternative ne sont pas dans le même bateau que Heafy. Les spectacles sont, pour de nombreux musiciens, la seule raison pour laquelle ils sont durables. À l’ère de Spotify et d’Apple Music, la vente directe d’albums est devenue de plus en plus une chose du passé, et les chansons individuelles jouent les artistes nets une fraction de cent. Pire, les petites salles légendaires qui accueillent des artistes de petite et moyenne taille ferment définitivement leurs portes en raison de la perte d’affaires due au virus (RIP Slim’s à San Francisco). Cela pourrait signaler un paysage beaucoup moins accueillant pour tous, sauf le plus grand et le plus célèbre, même une fois que la propagation horrible de Covid-19 s’estompe. Les musiciens ont besoin de nouvelles façons de gagner de l’argent, à la fois comme un pansement pour le présent et un casting complet pour l’avenir.

Rebillet, qui cherche “désespérément” des moyens de compléter ses revenus, a déclaré que la facilité avec laquelle il est possible de monétiser le streaming sur Twitch par rapport à d’autres plates-formes l’a motivé à essayer.

“Je regarde dans six à sept mois et je me demande ce que je vais faire … C’était une sorte de masturbation mutuelle: j’amène mes téléspectateurs à Twitch, et Twitch m’aide à monétiser d’une manière différente, d’une meilleure façon », a-t-il déclaré, reconnaissant qu’en dépit de la précarité imminente, il est toujours chanceux par rapport aux autres.

Mais en fin de compte, même si sa relation avec Twitch n’était pas allée au sud à la hâte, le streaming sur la plate-forme n’aurait pas rempli le trou de la taille d’une tournée dans son compte bancaire. Clarke “Grimecraft” Nordhauser, un DJ qui a été parmi les premiers artistes musicaux sur Twitch mais qui a également beaucoup tourné, est d’accord.

“J’aurais besoin de 2 000 abonnements sur Twitch pour compenser une émission”, a-t-il déclaré à Kotaku lors d’un appel vocal Discord, en tenant compte de la réduction standard de 50% des revenus d’abonnement des streamers. “Vous voulez des dons ou quelque chose où vous conservez tous les revenus à la place, mais c’est difficile. La culture Twitch, c’est: vous vous abonnez. C’est cinq dollars, et vous obtenez des emotes. C’est ce que vous vendez. Le bien numérique, c’est des emotes. »

En ce moment, cependant, les musiciens professionnels ont besoin de quelque chose, n’importe quoi pour combler partiellement l’écart. Une plate-forme qui leur permet de jouer devant des fans est à peu près aussi bonne que possible, pour le moment. Mais alors que les grands noms tentent de s’adapter à Twitch, les musiciens de longue date de Twitch se retrouvent à se précipiter pour les téléspectateurs dans une section qui, pour en entendre beaucoup, était déjà au bord de la sursaturation avant qu’une pandémie mondiale ne transforme leur scène.

“Je comprends parfaitement les problèmes de sursaturation”, a déclaré à Kotaku Raym, un multi-instrumentiste et chanteur qui diffuse régulièrement environ 6 000 followers sur Twitch. «Honnêtement, cela se passait avant, bien avant Covid-19. J’ai trouvé que mes chiffres n’augmentaient pas et il y avait de nouveaux streamers de musique tout le temps. Je pense que le taux de croissance en termes de nombre de streamers était beaucoup plus élevé en proportion par rapport à la croissance des téléspectateurs dans la catégorie musique. “

Au cours des deux dernières semaines, il était courant de voir une poignée de musiciens bien connus occuper le haut de la section Musique et arts de la scène de Twitch à un moment donné. Là où de nombreux musiciens endémiques les plus connus de Twitch ont tendance à attirer 1 000 spectateurs simultanés ou moins, même des artistes traditionnels semi-célèbres en cassent 3 000 sans trop de problèmes. Certains, comme Kenny Beats et Dropkick Murphys, ont atteint 20 000. Cela ne veut rien dire des événements de streaming hébergés par de grandes marques comme Amazon Music et Bandsintown, ainsi que par des sociétés comme Beatport. Ces entités ont atteint des échelons encore plus élevés en réunissant des groupes de grande renommée et des DJ pour des marathons de musique live de plusieurs heures (ou plusieurs jours).

Le week-end dernier, Twitch a lui-même organisé le plus grand marathon de tous: Stream Aid, une émission-bénéfice d’une journée de Covid-19 mettant en vedette des types de musiciens qui ne souffriront probablement pas de près, même s’ils ne peuvent pas tourner pendant des mois: John Legend, Joe Jonas, Steve Aoki, Diplo, Kaskade, OneRepublic, Machine Gun Kelly, des membres de groupes comme Mumford & Sons et Cage The Elephant, et bien d’autres. Ces musiciens ont joué depuis leur domicile dans le cadre d’un programme qui comprenait également des apparitions de célébrités et d’athlètes, ainsi que des tournois d’esports mettant en vedette des streamers de jeux vidéo populaires. Les petits streamers ont également pu gagner la chance de participer en appliquant une étiquette spéciale à leurs streams, mais ils ont dû remettre leur destin entre les mains de la bonne fortune (et celui qui tirait les rênes au siège social de Twitch, espérons-le, favorable à la distance sociale). Certains, comme le streamer de musique Twitch de longue date The8BitDrummer, ont eu la chance de briller et ont reçu de belles bugs d’audience pour leurs problèmes. En fin de compte, l’événement a atteint 135 000 téléspectateurs simultanés et recueilli 2,8 millions de dollars pour le Fonds de réponse solidaire Covid-19 de l’Organisation mondiale de la santé.

Sans aucun doute, Stream Aid a contribué à une cause incroyablement importante, et un afflux soudain de musiciens populaires vers Twitch a attiré l’attention sur la plate-forme, en particulier sa section musicale. La question maintenant pour de nombreux streamers de musique de longue date est de savoir ce que cela signifie à long terme. Certains, comme Raym, sont optimistes.

“Il est assez excitant de voir plus de célébrités diffuser en ligne, pas seulement sur Twitch mais également sur d’autres plates-formes médiatiques, et je pense que c’est une excellente occasion pour les petits artistes comme moi de faire en sorte que plus de gens se rendent compte que des spectacles de musique en ligne sont disponibles pour que tout le monde puisse profiter gratuitement », a-t-elle déclaré. “Bien sûr, je souhaite que les gens accordent plus d’attention aux artistes moins connus, mais le fait que des musiciens de plus grand nom diffusent en continu ne peut être qu’une bonne chose, à mon avis.”

D’autres, comme la pianiste de musique de jeux vidéo très appréciée Lara6683, sont d’accord.

“Je vois absolument cela comme une force positive pour la découvrabilité”, a déclaré Lara6683 à Kotaku dans un e-mail. “Les musiciens avec des fans établis viendront sur Twitch, amèneront leur communauté avec eux, puis leurs fans exploreront probablement d’autres flux Twitch, ce qui signifie que tout le monde pourrait potentiellement grandir et bénéficier de cela.”

Mais les nouveaux téléspectateurs se répercuteront-ils sur les petits streamers? Découvrir de nouvelles musiques sur Twitch nécessite plus d’efforts manuels que Spotify ou YouTube, qui utilisent des algorithmes pour faire des recommandations. Et tandis que Heafy a souligné de manière optimiste la montée en puissance des méga-streamers Fortnite comme Tyler “Ninja” Blevins, contribuant à augmenter le plafond de possibilité pour le nombre de téléspectateurs Twitch en général, il convient de noter que l’ère Fortnite a conduit à une version de Twitch plus stratifiée que jamais. , les 1 000 premières chaînes représentant plus de la moitié du nombre total d’heures regardées par la plate-forme.

À court terme, les streamers rapportent des résultats mitigés. Raym a déclaré que son audience est légèrement en hausse, ce qui lui semble correspondre à celui des autres streamers de musique qu’elle suit. Un autre streamer de musique, multi-instrumentiste, chanteur et artiste de concert occasionnel de Grand Theft Auto RP, MikeTheBard, a déclaré à Kotaku dans un e-mail qu’il avait récemment vu une légère baisse de ses chiffres, qu’il remonte à Covid-19. Il n’est pas le seul. Nordhauser a déclaré que ses chiffres au cours des dernières semaines avaient également baissé.

“J’ai vu une courbe à la baisse dans mon audience parce qu’il y a tellement de saturation dans Twitch Music en ce moment”, a-t-il déclaré. “Nous créons maintenant un marché où il ressemble à la vraie industrie de la musique, où seuls les grands artistes vont obtenir tous les téléspectateurs et l’argent.”

Twitch exerce un contrôle direct assez important sur cet écosystème, mais alors que la société continue de mettre en avant les streamers de musique endémiques, Nordhauser a été témoin d’une tendance qui favorise les grands noms ces derniers temps.

“Twitch fait vraiment beaucoup pour aider tous ces grands noms – en fait, au point où ils ne m’aident plus”, a-t-il déclaré. «Je leur ai parlé de la pagination de mon flux Animal Crossing, et ils m’ont juste ignoré. J’ai regardé ce qui était sur la première page, et c’était [Diplo’s record label] Mad Decent, et ils faisaient juste un flux DJ à une caméra. »

Nordhauser, en revanche, faisait tourner des remix sur le thème des jeux vidéo à un public virtuel dans Animal Crossing: New Horizons. Il exécutait des mashups dans plusieurs sens, mélangeant des chansons bien-aimées et brouillant la ligne entre les sections de musique et de jeux vidéo de Twitch. Dans un souci de divulgation, je connais Nordhauser depuis des années et nous nous sommes retrouvés enivrés ensemble lors de plusieurs événements et concerts de Coheed et Cambria. Cela dit, sa rave Animal Crossing cette semaine – la deuxième de ce qu’il espère être une série en cours – a été l’une des choses les plus joyeuses que j’ai connues dans un jeu vidéo multijoueur. Les joueurs, moi y compris, ont enchaîné les danses des réactions dans le jeu, reflétant les mouvements des autres tandis que les chansons se déplaçaient et se balançaient. Nous avons également fait équipe avec un villageois contrôlé par ordinateur, le pingouin swole Roald, et l’avons poussé sur la piste de danse. Ensuite, nous avons creusé des trous autour de lui pour qu’il ne puisse pas s’échapper et nous avons formé une mosh pit au-dessus de lui. Toute la scène du jeu a été diffusée en streaming, tout comme le set IRL DJ correspondant de Nordhauser. Le flux a culminé à 115 téléspectateurs simultanés – un nombre respectable par rapport aux autres flux récents de Nordhauser, mais simplement une goutte dans le vaste océan Animal Crossing qu’est Twitch.

Pour sa part, Twitch dit qu’il fait un effort délibéré pour attirer plus de musiciens sur Twitch.

“Nous avons reçu des demandes de renseignements d’un certain nombre d’organisations concernant la diffusion en continu sur Twitch, car les événements et les expériences à grande échelle continuent d’être annulés à la lumière des préoccupations concernant Covid-19”, a déclaré Sara Kemaku, chef de l’exploitation de Twitch à Kotaku dans un communiqué envoyé par courrier électronique. «Dans la mesure du possible, nous travaillons avec ces groupes pour aider à donner vie à ces expériences.»

“Nous créons maintenant un marché où il ressemble à la vraie industrie de la musique, où seuls les grands artistes vont obtenir tous les téléspectateurs et l’argent.”

En réponse aux demandes de renseignements sur ce que la plate-forme fera pour prendre en charge les petits streamers de musique en cette période de changement évident, un représentant de Twitch a de nouveau souligné les grandes organisations. “En nous associant à SoundCloud et Bandsintown, nous nous attendons à ce que la scène musicale sur Twitch se développe davantage, et nous continuerons à soutenir les musiciens et les membres de la communauté avec les outils dont ils ont besoin pour prospérer”, a déclaré le représentant.

Presque tous les streamers de musique auxquels j’ai parlé ont convenu que, idéalement, les musiciens de plus grand nom apprendraient à se familiariser avec Twitch et utiliseraient les outils intégrés de la plateforme – ainsi que leurs propres plateformes en tant que personnes avec un public gargantuesque – pour favoriser la croissance de la musique Twitch communauté dans son ensemble. Heafy, qui fait régulièrement la promotion d’autres streamers lors de ses propres streams et sur son compte Twitter, bat sans relâche ce tambour. Il a encouragé les plus grands groupes à utiliser la fonctionnalité de raid de Twitch, ce qui leur permet d’envoyer leurs téléspectateurs sur une autre chaîne de streameurs.

“Herman Li de DragonForce, avant de diffuser sur Twitch, m’a envoyé un texto et m’a dit” Pouvez-vous m’aider? Pouvez-vous me donner une ventilation de ce qui est important? », A déclaré Heafy. «Et après avoir expliqué un peu une plate-forme de niveau débutant, j’ai dit:« Raid une chaîne après chaque flux. Trouvez quelqu’un, apprenez à connaître ces communautés. “J’ai pu rencontrer des streamers de musique incroyables au cours des trois dernières années. Il y a des gens qui diffusent beaucoup plus longtemps que nous les gars du groupe qui arrivent maintenant. Il est très important de soutenir cela. “

Histoires recommandées

.