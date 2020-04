Avec qui Cloud aime-t-il – Tifa ou Aerith? – HITC

Square Enix

Certains joueurs veulent savoir avec qui Cloud aime et se retrouve entre Tifa ou Aerith dans le remake de Final Fantasy VII.

Le remake de Final Fantasy VII est certes gonflé et ridiculement rembourré, mais c’est aussi une expérience exceptionnelle grâce principalement à son incroyable casting qui ne peut pas être surmonté. Barret est un gars particulièrement fin avec ses traits de père de l’année et l’expression agressive de ses croyances, mais quand il s’agit de Tifa et Aerith, certains joueurs veulent simplement savoir avec qui Cloud aime et se retrouve. Alors que dans un monde parfait, la réponse serait Jessie, vous pouvez en quelque sorte choisir qui Cloud obtient les papillons en ce qui concerne le kick boxer et le cueilleur de fleurs.

Square Enix a déclaré avant la sortie du remake de Final Fantasy VII qu’ils avaient évité de jouer aux favoris avec Tifa et Aerith en leur accordant tous les deux autant de temps d’écran. Les développeurs ont également partagé qu’il n’y aurait pas de favoritisme car les deux recevraient des scènes spéciales en fonction des préférences du joueur.

Cela devrait en quelque sorte indiquer la réponse avec qui Cloud se retrouve, mais vous pouvez toujours le découvrir ci-dessous.

Cloud aime-t-il Tifa ou Aerith dans FF7 Remake?

Cloud ne se retrouve pas vraiment avec Tifa ou Aerith dans le remake de Final Fantasy VII.

Cependant, les joueurs peuvent obtenir une scène spéciale semi-romantique avec Tifa ou Aerith dans le chapitre 14 du remake de Final Fantasy VII et cela dépend des choix précédents.

Ces choix incluent la façon dont vous décrivez la tenue d’Aerith et la façon dont vous décrivez Tifa lorsque vous êtes interrogé sur la fille que vous recherchez.

Encore une fois, Cloud ne se retrouve pas romantiquement avec l’un d’eux, car rien de ce que vous faites ne le fera changer de statut Facebook dans une relation, mais un lien, une connexion ou une attraction romantique est néanmoins quelque peu implicite.

En ce qui concerne le canon, il existe d’innombrables arguments en ligne sur l’identité de la fille officielle de Cloud. La plupart conviendraient qu’il s’agit de Tifa, mais il existe de nombreuses ailes vaillantes pour Aerith x Cloud.

Il n’est jamais vraiment confirmé qui est la fille officielle de Cloud, car c’est le but d’un triangle amoureux dépendant du choix. Oui, Tifa est l’ami d’enfance de Cloud, mais cela ne les enfermerait dans le mariage que si c’était aussi linéaire que Dragon Quest XI, ce qui vous obligeait à épouser Gemma ennuyeuse sur la version PS4.

En fin de compte, vous avez le choix en ce qui concerne Aerith ou Tifa dans le remake de Final Fantasy VII. Nous ne mentionnerons pas d’autres événements de l’intrigue et les personnages à venir à cause des spoilers, mais il y a des changements massifs qui rendent la partie 2 complètement imprévisible.

Vous trouverez en ligne des arguments passionnés sur qui est ou devrait être la petite amie officielle de Cloud, mais la liberté de choix est bien meilleure que stricte, linéaire et entièrement gravée dans la pierre.

Alors ne vous inquiétez pas de ce que quelqu’un d’autre dit du jeu original ou des retombées, faites simplement des choix en fonction de vos propres préférences.

Certes, la meilleure fille Jessie est malheureusement une carotte ballante qui ne peut plus être courtisée, mais quand il s’agit de Tifa et Aerith, le choix est le vôtre et non celui d’un écrivain.

Soit cela, soit vous pouvez obtenir une scène de résolution avec Barret qui agit envers Cloud comme un tsundere agressif.

