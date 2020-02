Avec qui iriez-vous sur une île déserte? 10 raisons de le faire avec Animal Crossing: New Horizons

Tirer, chasser, sauver le monde …? Quel stress, vraiment. Les jeux vidéo peuvent aussi être des moments de détente, et c’est la proposition d’Animal Crossing: New Horizons: nous emmener sur une île déserte pour vivre la vie. Un virtuel, mais charmant, et avec plus de possibilités que jamais. Nous l’avons essayé et nous vous l’avons dit.

Sans être un grand adepte d’Animal Crossing, je veux vraiment passer les heures mortes dans votre monde. Je pense que c’est un peu ce que mon partenaire a dit dans cet article: en toute tranquillité, en prenant autant de temps que vous le souhaitez. Si vous en avez envie, prenez une heure ou seulement dix minutes par jour. Un abri. C’est ce que j’ai ressenti hier dans la journée. Je suis allé sur Nintendo Europe pour tester le début d’un jeu vidéo qui sera le véritable coup d’envoi de Nintendo Switch en 2020 … et je peux vous assurer que cela en vaudra la peine.

Animal Crossing: New Horizons s’engage à nous emmener sur une île paradisiaque dans un endroit isolé, loin de la civilisation. En fait, sa proposition n’est pas de surélever une ville aux heures creuses – comme cela s’était produit par le passé – mais de la construire à partir de zéro. Il y a des choses qui ne changent jamais, comme Nook qui contracte une hypothèque dès que vous mettez le pied sur le continent. Cependant, j’ai été surpris qu’il soit un jeu qui évolue beaucoup dans la saga, compte tenu du conservatisme qui a toujours entraîné cela, d’autre part, une licence réussie.

Pour résumer, mes sentiments seraient précisés en un seul mot: personnalisation. En lien avec les propositions les plus modernes, New Horizons pointe la mode de la collecte de matériaux et de fabrication d’objets, donnant naissance à votre propre île (mais vraiment). Placer tout ce que vous voulez et mettre en place des choses que vous ne pouviez pas auparavant est la clé de différenciation d’un Animal Crossing qui, je pense, ne révolutionne rien dans le monde des jeux vidéo, mais ce n’a jamais été son intention. Le leur est de vous inviter à vous laisser aller et à découvrir son environnement agréable, tout en vivant dans son univers virtuel sans objectif défini, au-delà du bon temps.

Nook revient

LES RETOURS HYPOTHÉCAIRES

Animal Crossing semble très innocent et tout cela, jusqu’à ce qu’avec un visage souriant un ambitieux raton laveur (Tom Nook) semble lâcher prise, vous devez lui payer une hypothèque. Je ne peux pas nier qu’il est l’un de mes personnages préférés, tant par sa conception que par sa personnalité. Dans New Horizons, je trouve particulièrement drôle que l’excuse pour vous de payer 49800 cloches (monnaie du jeu) est l’effort qu’il a investi pour vous emmener sur l’île, vous héberger – une tente très rudimentaire – et vous donner un téléphone portable que vous n’avez pas demandé. Quoi qu’il en soit, c’est notre objectif dans le jeu, même si j’ai encore la partie la plus difficile: vérifier s’il y a suffisamment de matériel pour ne pas s’ennuyer. On verra.

Récompenses avec des miles

SYSTÈME DE FIDÉLITÉ

Tom Nook est un entrepreneur né, et un plan B a été retiré de sa manche afin que nous puissions le payer au cas où nous n’obtiendrions pas l’argent nécessaire: un système de fidélité, avec des prix inclus. En plus d’être nouveau, il a été vraiment addictif. Il consiste à effectuer une série de tâches pour obtenir en retour un nombre variable de miles (oui, comme dans les compagnies aériennes). Quelles sont ces tâches? En l’absence de vision plus approfondie, ils vont de la discussion avec les locaux à la pêche, à la chasse aux insectes ou à la prise de votre première photo. Rien de trop élaboré, pour le moment, et j’ai joué un peu moins d’une heure. Bien sûr, j’ai hâte de voir comment cela évoluera. Des promesses.

Ne quittez pas votre mobile!

LA PUISSANCE DU NOOKPHONE

On suppose que si vous allez sur une île pour vous détendre, la dernière chose que vous voulez vérifier est le mobile; mais parmi nous, Animal Crossing vient au travail (beaucoup). La chose intéressante au niveau jouable est que le Nookphone aide améliorer l’accessibilité. Vous verrez que Animal Crossing: New Horizons est de loin le jeu le plus complet de la saga. Compte tenu de la complexité qu’elle a réalisée, il est très bon de tout commander sous forme d’applications mobiles: l’une pour personnaliser nos vêtements, l’autre pour consulter les instructions de confection d’objets … J’en souligne particulièrement deux. L’une est l’application de photographie, qui ressemble à n’importe quel téléphone mobile, avec de nombreuses options (y compris des filtres). L’autre est une application de service de sauvetage, qui vient nous chercher à n’importe quel point de l’île au cas où nous aurions perdu ou coincé.

Tu as besoin de quelque chose?

LOOTING ET ARTISANAT

Oui, cela semble un peu bizarre de voir ces deux termes très techniques dans un Animal Crossing, mais croyez-moi si je vous dis qu’ils sont essentiels pour comprendre cette livraison. Nintendo nous a déjà montré avec Breath of the Wild son intérêt pour la question, et je vois dans New Horizons cette même passion de mettre toutes sortes de matériaux dans les yeux du joueur. C’était les premières secondes du match et je ne pouvais pas m’arrêter de le ramasser. La bonne chose est que tout peut être utilisé pour créer des choses comme celles que vous voyez dans la liste ci-dessus, et ce n’est qu’une petite démonstration de ce qui est disponible. Cela promet d’offrir un sens de l’évolution qui m’a rappelé les constructeurs de Dragon Quest, quelque chose qui n’est pas trop petit pour dire …

Votre propre île, mais vraiment

PERSONNALISATION

Animal Crossing est l’une des sagas les plus conservatrices de Nintendo, mais il y a quelque chose à propos de New Horizons qui fait un pas en avant: la possibilité de modifier le terrain. En tant que Minecraft, nous pouvons éliminer des portions de terrain ou les modifier pour créer des rampes, parmi de nombreuses autres possibilités, telles que la génération de routes ou de routes sur lesquelles marcher. Cela multiplie les opportunités de personnalisation de votre île (qu’il n’y a pas d’égal à la vôtre!), Qui s’ajoutent à un système de décoration rénové pour votre maison, vous donnant plus de précision et de liberté lors du placement de vos meubles, avec une caméra 3D assez manipulable. Très élaboré ce que j’ai vu, même si je devrai vérifier sa portée à moyen-long terme.

Les quatre saisons

VARIÉTÉ, VARIÉTÉ ET VARIÉTÉ

Dès le début du jeu, le jeu vous demande l’hémisphère dans lequel vous vous trouvez (tout un détail), car les saisons sont toujours tout dans Animal Crossing. Les activités changent complètement. Faire un bonhomme de neige? Nous ravir avec une belle aurore boréale? La nuit, il y a des activités spéciales, et dans ce cas, la Nintendo Direct nous a surpris avec l’apparition d’un fantôme. Beaucoup plus de surprises sont promises, bien sûr, comme l’occasion de voyager vers des destinations mystérieuses (tours de l’île) dans lequel qui sait ce que nous rencontrerons.

Île de partage

JEU LOCAL ET EN LIGNE

Peut-être que ce que j’ai le plus aimé de ma visite dans les bureaux de Nintendo Europe, c’est de savoir que le jeu a coopérative locale dans la même console, pour un maximum de 4 participants simultanés sur une île. L’un agit comme leader et les autres comme suiveurs. Pour des raisons pratiques, cela signifie qu’un seul enregistre la progression, bien que le reste puisse stocker les objets obtenus et les récupérer dans leurs jeux respectifs. Je sais également que vous pouvez rejoindre deux consoles locales et augmenter jusqu’à 8 le nombre de joueurs. Il prend également en charge les jeux en ligne et d’autres options telles que l’envoi de lettres personnalisées aux résidents. Pas mal du tout.

Un joli look

DIRECTION ARTISTIQUE

Cela vous semblera stupide, mais la conception d’un monde ovale, qui semble sans fin, me semble l’une des meilleures décisions de conception que la saga Animal Crossing ait jamais pu prendre. Il donne une grande sensation d’espace à l’île, bien qu’en réalité ses dimensions soient assez petites (qui, soit dit en passant, vous pouvez choisissez entre 4 préconfigurations carte en début de partie). Mais surtout, les conceptions charismatiques de Nook, Canelita, Totakeke et compagnie demeurent. Malgré la simplicité conceptuelle écrasante, chaque changement de saison propose un renouvellement graphique intense, désormais soutenu par le fait que nous pouvons fabriquer et personnaliser plus de choses que jamais.

Un jeu vidéo en évolution

MISES À JOUR GRATUITES

Nintendo a pratiqué une politique plutôt agressive concernant les mises à jour de ses principales marques. Nous l’avons vu avec Splatoon 2, qui se prêtait beaucoup aux événements périodiques. Avec New Horizons, il a tout l’aspect qu’ils répéteront. Ils promettent les célébrations classiques (comme Noël et Halloween), mais une certaine inventivité est à prévoir de leur part. Une fête inventée? Un invité d’une licence populaire? Défis hebdomadaires? Les possibilités sont immenses, juste imagination et désir. Il est très important que cela soit pris en charge afin que cette traversée animale fasse une différence. Pour l’instant, nous savons déjà que le jour du lancement -20 mars- nous aurons le caractère de Bunnie Dans un événement spécial.

Tout cela et bien plus

LES DÉTAILS

Ce que j’ai essayé n’était que de 40 à 50 minutes. Il ne donne pas à tout découvrir (nous donnerons une vision plus globale dans l’analyse), mais je voudrais dire quelques détails, car ce jeu est aussi à ce sujet, à propos des choses qui vous surprennent. Voir Nook dans une émission télévisée quotidienne informative, découvrez ce que vous pouvez utiliser Codes QR d’importer des conceptions d’autres jeux (comme Happy Home Designer), de profiter des nouvelles options du musée, de scanner des amiibos pour créer des scènes amusantes dans une chose connue sous le nom de Photopia … et une autre chose importante est que le jeu a l’enregistrement automatique. Quoi qu’il en soit, ma première impression a été que vous devez jouer et ne pas préjuger, car si un Animal Crossing vous le montre, c’est que tant que vous ne l’essayez pas pendant plusieurs jours, vous n’avez pas une petite idée de tout ce qui vaut.