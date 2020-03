Avec seulement deux jours à parcourir, Animal Crossing: New Horizons obtient une autre nouvelle bande-annonce

Aujourd’hui, c’est mercredi 18 mars, et vous savez ce que cela signifie, non? Il ne reste que deux jours avant Animal Crossing: New Horizons!

Oui, l’attente est enfin presque terminée et le jeu a été traité avec une autre bande-annonce pour garder les fans dans cette dernière ligne droite. Nous voyons Fang et Drake discuter avec le personnage du joueur, un charmant endroit de pêche communautaire et plus de poppers de fête que l’on pourrait avoir besoin.

J’espère que vous l’avez déjà vu, mais si ce n’est pas le cas, assurez-vous de consulter notre examen complet du jeu pour voir s’il pourrait vous convenir. Si vous êtes déjà prêt pour votre escapade sur l’île, au moins cela ajoutera à vos niveaux de battage médiatique actuels.

N’oubliez pas que la mise à jour du jeu version 1.1.0 sera mise en ligne demain jeudi 19 mars, ce qui signifie qu’elle sera prête à être lancée.

Excité? Question bête? Deux jours!

